Κατηγορίες για διαφθορά συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

Το επεισόδιο εγείρει ερωτήματα για τη διαφάνεια στις σχέσεις κράτους–επιχειρηματικού τομέα, τη δημόσια εποπτεία των ιδιωτικών δωρεών, αλλά και για τον τρόπο που τα social media και το μοντάζ μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικό αφήγημα

Αμαλία Κάτζου

Κατηγορίες για διαφθορά συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

Νίκος Χριστοδουλίδης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Λευκωσία καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο κρίσιμους άξονες: την προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική αναταραχή που προκάλεσε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμπλέκει υψηλόβαθμα πρόσωπα σε καταγγελίες πιθανής διαφθοράς.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε σε λογαριασμό στην πλατφόρμα X και περιλαμβάνει μοντάζ με αποσπάσματα από συζητήσεις όπου φέρονται να περιγράφονται τρόποι παράκαμψης των ορίων χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών μέσω «μεταφορών» χρημάτων ως δωρεές, αλλά και διαδικασίες που διευκολύνουν την πρόσβαση επιχειρηματιών στον Πρόεδρο και τη σύζυγό του. Σε ένα τμήμα του υλικού γίνεται επίσης αναφορά σε βοήθεια προς Ρώσους για την αποφυγή κυρώσεων της Ε.Ε. Το υλικό, σύμφωνα με όσα αναρτώνται, προέρχεται από κατ’ ιδίαν συναντήσεις - προφανώς καταγεγραμμένες με κρυφές κάμερες - και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να συναρμολογήσει ένα αφήγημα.

Το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε από ανώνυμο λογαριασμό στα social media:

Η κυπριακή κυβέρνηση απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το βίντεο ως «υβριδική δραστηριότητα» με στόχο τη βλάβη της εικόνας της χώρας και του κράτους. Δεν αποκαλεί ευθέως το υλικό πλαστό, αλλά υποστηρίζει ότι τα αποσπάσματα έχουν τεμαχιστεί και συναρμολογηθεί με τρόπο που παραπλανά και αλλάζει το πλαίσιο των συνομιλιών. Παρά την κυβερνητική άμυνα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται απαιτητικά: ζητούν περαιτέρω διερεύνηση και άμεσες πολιτικές απαντήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε με αυστηρό τόνο σε τοπικά μέσα, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση σε όποιον διαθέτει στοιχεία για άμεσα ή έμμεσα οικονομικά οφέλη κατά την προεκλογική περίοδο ή κατά τη θητεία του να τα θέσει αμέσως υπόψη των αρμόδιων αρχών. «Δεν θα δώσω σε κανέναν το δικαίωμα να με κατηγορεί για διαφθορά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αποσαφήνισε ότι οι αναφορές για πληρωμές από επιχειρήσεις πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας: εταιρείες, είπε, συνεισφέρουν στον δημόσιο τομέα σε τομείς όπως υγεία, πρόνοια και άμυνα.

Στο επίμαχο υλικό εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Στα αποσπάσματα, ο Λακκοτρύπης παρουσιάζεται ως σημείο επαφής για όσους επιδιώκουν πρόσβαση στον Πρόεδρο, περιγράφοντας διαδικασίες για πληρωμές πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος αντέδρασε γραπτώς, υποστηρίζοντας ότι τα λεγόμενά του έχουν υποστεί επεξεργασία με στόχο την παραποίηση του πλαισίου της συζήτησης και κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία. Η αστυνομία, όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, ξεκίνησε έρευνα μετά την καταγγελία.

Ο διευθυντής του Προεδρικού, που είναι συγγενής του Προέδρου, όπως αναφέρει σε δημοσιεύμα του το Politico, εμφανίζεται στο βίντεο να εξηγεί διαδικασίες πρόσβασης στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι εκείνοι αποτελούν «τους δύο βασικούς» διαύλους επικοινωνίας με τον Πρόεδρο και προτείνοντας ότι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσεγγίσουν με προτάσεις και χρήματα που θα διοχετεύονται ως κοινωνικές εισφορές. Δεν έχει εκδοθεί επίσημη δήλωση από τον ίδιο σχετικά με το περιεχόμενο των αποσπασμάτων.

Κεντρικό στοιχείο της συγκρουόμενης αφήγησης είναι το ταμείο κοινωνικής στήριξης που διαχειρίζεται η Πρώτη Κυρία, και οι ισχυρισμοί ότι δωρεές μέσω αυτού ενδεχομένως χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση ευνοϊκής μεταχείρισης από το Προεδρικό. Το ζήτημα των δωρητών είχε απασχολήσει και το κοινοβουλευτικό σώμα το προηγούμενο έτος, όταν ψηφίστηκε νομοθεσία που προέβλεπε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των χορηγών του ταμείου. Ο Πρόεδρος άσκησε βέτο και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση θα συνιστούσε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο τελικώς δικαίωσε την προσφυγή, με αποτέλεσμα τα ονόματα των δωρητών να μην δημοσιοποιηθούν.

Οι πολιτικές συνέπειες είναι ήδη εμφανείς: ο Στέφανος Στεφάνου, ηγέτης του κύριου κόμματος της Αριστεράς ΑΚΕΛ, χαρακτήρισε το βίντεο ως πηγή «σοβαρών πολιτικών, ηθικών και θεσμικών ζητημάτων» που εκθέτουν πολιτικά και προσωπικά τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε την απόλυση του Χαραλάμπους, την κατάργηση του ταμείου κοινωνικής στήριξης και τη μεταβίβαση των καθηκόντων σε άλλη ανεξάρτητη δομή — προτάσεις που συνοδεύτηκαν από νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του ταμείου εντός τριών μηνών και αίτημα για συζήτηση του ζητήματος στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Το κόμμα της Δεξιάς, Δημοκρατικός Συναγερμός, μίλησε επίσης για «σοκαριστικό και εξαιρετικά σοβαρό περιεχόμενο», ζητώντας σαφείς και πειστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Το πολιτικό σκηνικό αποκτά επιπλέον βαρύτητα δεδομένου ότι η Κύπρος αναμένεται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές τον Μάιο, ενώ η προεδρία της Δημοκρατίας ανανεώνεται το 2028. Σε αυτό το κρίσιμο χρονικό πλαίσιο, οι εξελίξεις γύρω από το βίντεο και τη διαχείρισή τους από την κυβέρνηση μπορούν να επηρεάσουν τόσο την εσωτερική πολιτική κουλτούρα όσο και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αστυνομικής έρευνας και ενδεχόμενων δικαστικών διαδικασιών, το επεισόδιο εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη διαφάνεια στις σχέσεις κράτους–επιχειρηματικού τομέα, για τη δημόσια εποπτεία των ιδιωτικών δωρεών προς κοινωνικά ταμεία που συνδέονται με θεσμικά πρόσωπα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μοντάζ εικόνας μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές αφηγήσεις. Η κυβέρνηση πρέπει πλέον να διαχειριστεί την κρίση με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης - ενώ ταυτόχρονα η χώρα καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προεδρίας της Ε.Ε., μια διπλή πρόκληση που θα δοκιμάσει την πολιτική σταθερότητα και τη θεσμική ανθεκτικότητα της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες για διαφθορά σε υψηλό επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο-Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό (βίντεο)

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

12:48LIFESTYLE

Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: Ο στρατός ορκίστηκε να υπερασπίσει τα «εθνικά συμφέροντα» - Εξαπλώνονται οι διαμαρτυρίες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

12:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ξίφος, περίστροφο και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων - Γιατί επισπεύδονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ