Μητσοτάκης στην κοπή της πίτας της ΝΔ: Έχω αντοχές για να πάμε την Ελλάδα ψηλότερα

Θέτοντας τον πήχη για το μέλλον, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τις εκλογές του 2027 ως τον επόμενο μεγάλο σταθμό - Ο χαιρετισμός του στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα των εργαζομένων του κόμματος στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς. Η εκδήλωση συνέπεσε με τη συμπλήρωση 10 ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της παράταξης (10 Ιανουαρίου 2016), ορόσημο που ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αφετηρία για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εργαζομένους για τη διαρκή στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ παραμένει η μόνη δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα. Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της δεκαετίας, σημειώνοντας πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίστηκε πάνω σε αποτελέσματα που βελτίωσαν την καθημερινότητα. Εστίασε στην εφαρμογή της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία από τον Ιανουάριο φέρνει αυξήσεις στις αποδοχές, ειδικά για τους νέους και τις οικογένειες.

Θέτοντας τον πήχη για το μέλλον, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε τις εκλογές του 2027 ως τον επόμενο μεγάλο σταθμό, με απώτατο όραμα την Ελλάδα του 2030. Όπως τόνισε, στόχος είναι η οριστική εξάλειψη των κρατικών παθογενειών μέχρι την επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διαβεβαιώνοντας πως διαθέτει τις αντοχές να συνεχίσει τον αγώνα για μια χώρα λειτουργική και ισχυρή.

Ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Φίλες και φίλοι, καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε εσάς, στις οικογένειές σας, χαρά, υγεία, όλα τα καλά και φυσικά πάντα επιτυχίες στη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, τη Νέα Δημοκρατία.

Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια μέρα με πολύ μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση για εμένα, αλλά πιστεύω και για πολλούς από εσάς, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 10 χρόνια από τότε που παραπάνω από 400.000 μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας με εμπιστεύθηκαν και με εξέλεξαν Πρόεδρο της μεγάλης μας παράταξης.

Κάθησα και ξαναθυμήθηκα τις δηλώσεις τις οποίες είχα κάνει εκείνο το βράδυ από τα γραφεία μας στη Χαλκοκονδύλη. Ήμουν, θα έλεγα, αρκετά νεότερος, σίγουρα με πιο μαύρο μαλλί, ελαφρώς πιο τρακαρισμένος και αγχωμένος και έχοντας την αίσθηση της βαριάς ευθύνης την οποία έβαλαν στους ώμους μου όσοι με εμπιστεύθηκαν.

Είχα μιλήσει τότε για την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει μια παράταξη η οποία πρεσβεύει κάποιες βασικές αρχές και αξίες: την αλήθεια, την αξία, την αποτελεσματικότητα, την εργατικότητα, την αξιοκρατία. Και είχα πει τότε ότι οι ημέρες του κ. Τσίπρα θα ήταν μετρημένες για να φτάσει το τέλος του.

Και πράγματι, από τότε, 10 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην πατρίδα μας. Κερδίσαμε όλες τις εθνικές, ευρωπαϊκές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές οι οποίες έγιναν αυτό το διάστημα. Αλλάξαμε την Ελλάδα -θυμηθείτε πού ήταν η Ελλάδα το 2016 και πού είναι σήμερα. Αλλά, κυρίως, χτίσαμε βαθιές και στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης με μια πλατιά κοινωνική συμμαχία πολιτών, οι οποίοι πίστεψαν ότι πράγματι η πολιτική μπορεί τελικά να οδηγεί σε αποτελέσματα τα οποία θα βελτιώνουν τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Και πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που μου δόθηκε η δυνατότητα να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτή την εμπιστοσύνη, με ενέπνευσαν οι πολίτες οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν, για να μπορώ να εξακολουθώ σήμερα να είμαι Πρωθυπουργός της χώρας επειδή είμαι Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω λοιπόν σήμερα, πρώτα και πάνω από όλα, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, στα στελέχη, στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο απεδείχθη ότι έχει βαθιές και ισχυρές κοινωνικές ρίζες. Ένα βαθιά λαϊκό κόμμα, το οποίο εξακολουθεί σήμερα και παραμένει η μόνη ισχυρή, κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, η μόνη δύναμη η οποία εγγυάται και τη σταθερότητα και την προκοπή.

Πίτα Νέας Δημοκρατίας

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi

Θα εξακολουθούμε, λοιπόν, να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με αίσθηση ευθύνης, σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς. Η χώρα μας παραμένει ένας «φάρος» σταθερότητας και ασφάλειας σε μία ταραγμένη γειτονιά.

Σε σε μία εποχή όπου ξέρουμε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με σύνεση και πάντα με προσήλωση στη δημοσιονομική συνέπεια, στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία ψηφίσαμε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου αρχίζει από αυτόν τον μήνα και υλοποιείται και οι πιο πολλοί πολίτες, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν παιδιά και οι νέοι μας, θα αρχίσουν να βλέπουν σημαντικές αυξήσεις στις καθαρές τους αποδοχές από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Θα εξακολουθούμε, λοιπόν, να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας, για μία καλύτερη παιδεία, για μία χώρα η οποία είναι ασφαλής, για μία χώρα η οποία στηρίζει τις πραγματικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, στις οποίες είμαι σίγουρος ότι και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα μας εμπιστευτούν για να πετύχουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία του τόπου, αλλά με απώτατο ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

Θυμίζω ότι είναι μία ημερομηνία με τον δικό της ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς τότε, το 2030, θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη «ληξιαρχική» πράξη γέννησης του νεοελληνικού κράτους. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ορόσημο το οποίο πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας για να τελειώσουμε οριστικά και αμετάκλητα με όλες τις παθογένειες ενός κράτους, οι οποίες παθογένειες μας ταλαιπώρησαν και μας ταλαιπωρούν ακόμα. Αλλά αυτή τη μάχη, αυτόν τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε, έστω και αν κάποιες μάχες μας δυσκολεύουν, για ένα κράτος το οποίο θα είναι πραγματικά λειτουργικό, αξιοκρατικό, στην υπηρεσία των πολιτών.

Θέλω, λοιπόν, και πάλι να σας ευχηθώ καλή χρονιά, σε εσάς, στις οικογένειές σας, να σας πω πόσο με συγκινεί αυτή τη μέρα που τόσο σημασία έχει για εμένα η παρουσία σας εδώ και πόσο στηρίζομαι στην αγάπη σας, στον αγώνα σας και στη διαρκή στήριξη που μου παρέχετε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με την ίδια δύναμη.

Δέκα χρόνια είναι πολλά, αλλά ίσως είναι και λίγα, με την έννοια ότι μπορεί να είμαι σήμερα πολύ πιο έμπειρος, διαβεβαιώνω όλους, όμως, ότι έχω εξαιρετικά πολλές αντοχές για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο ξεκινήσαμε το 2016, για ακόμα περισσότερες επιτυχίες, για να πάμε τη χώρα μας ακόμα πιο ψηλά.

Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Όλα τα καλά».

