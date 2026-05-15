Ιnstants: Ποια είναι η νέα λειτουργία του Instagram

Τα Instants είναι εφήμερες, μη επεξεργασμένες φωτογραφίες που προορίζονται για «Στενούς Φίλους» ή αμοιβαίους ακολούθους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τα Instants είναι εφήμερες, μη επεξεργασμένες φωτογραφίες που στέλνονται σε «Στενούς Φίλους» ή αμοιβαίους ακολούθους και εξαφανίζονται μετά το άνοιγμά τους ή μετά από 24 ώρες.
  • Οι φωτογραφίες τραβιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της κάμερας της εφαρμογής χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας ή χρήσης φίλτρων.
  • Τα Instants εμφανίζονται μόνο στα άμεσα μηνύματα (DM) σε ειδική «στοίβα» και δεν εμφανίζονται στο κεντρικό feed ή στα Stories.
  • Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης αποστολής πριν δει ο παραλήπτης την φωτογραφία, απαγορεύονται τα screenshots και η καταγραφή οθόνης, ενώ οι φωτογραφίες αποθηκεύονται ιδιωτικά για ένα διάστημα.
  • Η νέα λειτουργία έχει διχάσει τους χρήστες, με κάποιους να ανησυχούν για την ασφάλεια και άλλους να θεωρούν τις ειδοποιήσεις ενοχλητικές.
Το Instagram κάνει μια στροφή προς την αυθεντικότητα και την άμεση επικοινωνία, λανσάροντας τη νέα λειτουργία «Instants». Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μοιράζονται στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους, θυμίζοντας έντονα τη φιλοσοφία εφαρμογών όπως το Snapchat και το BeReal.

Τι είναι τα Instants

Τα Instants είναι εφήμερες, μη επεξεργασμένες φωτογραφίες που προορίζονται για «Στενούς Φίλους» ή αμοιβαίους ακολούθους. Η κεντρική ιδέα είναι η αμεσότητα:

  • Όχι επεξεργασία, όχι φίλτρα: Η φωτογραφία τραβιέται σε πραγματικό χρόνο μέσω της κάμερας της εφαρμογής. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης από τη συλλογή του κινητού ούτε χρήση φίλτρων ή εργαλείων επεξεργασίας.

  • Περιορισμένη διάρκεια ζωής: Μόλις ο παραλήπτης ανοίξει το Instant, η φωτογραφία εξαφανίζεται. Αν δεν ανοιχτεί, διαγράφεται αυτόματα μετά από 24 ώρες.

  • Εμφάνιση στο Inbox: Τα Instants δεν εμφανίζονται στο κεντρικό feed ή στα Stories, αλλά μέσα στα άμεσα μηνύματα (DM), σε μια ειδική «στοίβα» (stack) στο κάτω δεξιά μέρος των εισερχομένων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας

Για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της ιδιωτικότητας και του αυθορμητισμού, η Meta ενσωμάτωσε συγκεκριμένους κανόνες:

ΧαρακτηριστικόΠεριγραφή
Αρχείο (Archive)Οι δικές σας φωτογραφίες αποθηκεύονται σε ένα ιδιωτικό αρχείο για ένα έτος.
Undo ButtonΥπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο ακύρωσης της αποστολής πριν την δει ο παραλήπτης.
Προστασία Προσωπικών ΔεδομένωνΑπαγορεύονται τα screenshots και η καταγραφή οθόνης (screen recording).
Recap στα StoriesΜπορείτε να επιλέξετε στιγμιότυπα από το αρχείο σας και να τα δημοσιεύσετε ως «ανασκόπηση» στα Stories σας.

Αντιδράσεις και κριτική

Αν και η Meta προωθεί τα Instants ως έναν τρόπο για «πραγματική σύνδεση χωρίς την πίεση της τέλειας εικόνας», οι πρώτες αντιδράσεις των χρηστών είναι διχασμένες.

Πολλοί χρήστες στα social media εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το αν η εφαρμογή γίνεται υπερβολικά «φορτωμένη» με λειτουργίες που αλληλοκαλύπτονται. Άλλοι πάλι, ανησυχούν για θέματα ασφαλείας, παρά τις δικλείδες που έχει θέσει η πλατφόρμα.

Ήδη, πολλοί αναζητούν τρόπους να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία, καθώς η ειδοποίηση για νέα Instants στο inbox θεωρείται από κάποιους ενοχλητική.

Αν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί στον λογαριασμό σας, θα δείτε ένα νέο εικονίδιο κάμερας μέσα στα εισερχόμενα μηνύματά σας. Με ένα απλό πάτημα, μπορείτε να στείλετε την πρώτη σας «στιγμή» στους φίλους σας, θυμίζοντας τις παλιές καλές εποχές των αυθόρμητων social media.

