Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την απαγόρευση πρόσβασης εφήβων κάτω των 16 ετών σε πολλούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά
Στελέχη τριών μεγάλων εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρνήθηκαν ότι οι πλατφόρμες τους είναι εθιστικές για τα παιδιά και τους νέους, κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής εμφάνισης ενώπιον βουλευτών στο Γουέστμινστερ της Βρετανίας.

Εκπρόσωποι της Meta, του Roblox και του TikTok δέχθηκαν έντονες ερωτήσεις από τη διακομματική επιτροπή παιδείας σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει ο χρόνος μπροστά στην οθόνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους.

Ένα τέταρτο στέλεχος, εκπροσωπώντας το Snapchat, επρόκειτο να παραστεί στην ακρόαση της Τρίτης, ωστόσο φέρεται να ακύρωσε την παρουσία του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη επίπληξη της προέδρου της επιτροπής, Έλεν Χέιζ, η οποία προειδοποίησε την εταιρεία ότι η επιτροπή θα εξαντλήσει τις εξουσίες της για να κλητεύσει μάρτυρα, εάν δεν υπάρξει συνεργασία και συμφωνία για εμφάνιση σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά τους, τα τρία στελέχη που κατέθεσαν επέμειναν ότι οι πλατφόρμες τους δεν έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως είναι «εθιστικές από τη φύση τους». Παράλληλα, ανέφεραν στους βουλευτές ότι θεωρούν αδύνατη την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, μέτρο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί γονείς.

Διαβουλεύσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση διαβουλεύσεων σχετικά με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, καθιστώντας παράνομη την πρόσβαση των ατόμων κάτω των 16 ετών σε πολλούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας παράλληλα και άλλους πιθανούς περιορισμούς.

Η Ρεμπέκα Στίμσον, διευθύντρια δημόσιας πολιτικής της Meta στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχολίασε ότι η εμπειρία της Αυστραλίας έδειξε πως μια τέτοια απαγόρευση δεν είναι εφαρμόσιμη ούτε αποτελεσματική. «Δεν πιστεύουμε ότι είναι κάτι που είναι πραγματικά εφικτό στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως τα περισσότερα παιδιά στην Αυστραλία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά την απαγόρευση.

Η εμφάνιση των στελεχών στο βρετανικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά από μια σημαντική δικαστική υπόθεση στο Λος Άντζελες. Τον περασμένο μήνα, η Meta και το YouTube κρίθηκαν υπεύθυνες για σκόπιμο σχεδιασμό εθιστικών προϊόντων που παγίδευσαν μια νεαρή χρήστρια, οδηγώντας την στο να υποστεί βλάβη. Και οι δύο πλατφόρμες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση.

Στην τοποθέτησή της η εκπρόσωπος της Meta τόνισε: «Δεν σχεδιάζουμε το Instagram ή το Facebook για να είναι εθιστικά». Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι από την κακή χρήση της πλατφόρμας από τους ανθρώπους και από κακές συμπεριφορές». Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των εφήβων και την ενίσχυση της ικανότητας των γονέων να παρεμβαίνουν.

«Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να λένε ότι τα παιχνίδια είναι εθιστικά από τη φύση τους»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Λόρα Χίγκινς, ανώτερη διευθύντρια για την ασφάλεια της κοινότητας στο Roblox, η οποία ανέφερε: «Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να λένε ότι τα παιχνίδια είναι εθιστικά από τη φύση τους. Οτιδήποτε καταναλώνεται υπερβολικά είναι επιβλαβές, οπότε θα το αποθαρρύναμε αυτό». Επιπλέον, ο Άλιστερ Λο, διευθυντής δημόσιας πολιτικής του TikTok για τη Βόρεια Ευρώπη, συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι υπήρξε κλινικό εύρημα εθιστικότητας σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την ευθύνη να προωθήσουμε την υγιή χρήση».

Οι απαντήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Χέιζ, η οποία νωρίτερα είχε ρωτήσει τον εκπρόσωπο του TikTok σχετικά με αστυνομική έρευνα για παιδιά που έπεσαν θύματα διαδικτυακής αποπλάνησης στην πλατφόρμα. Η πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι οι γονείς θα θεωρήσουν πως η άρνηση των στελεχών περί εθισμού στερείται αξιοπιστίας.

«Εξοργιστικό να λένε ότι οι πλατφόρμες τους δεν είναι εθιστικές»

Σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και μέλος της επιτροπής, Κάρολαϊν Βόουντεν, προέβη σε αιχμηρή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης. «Είναι απολύτως εξοργιστικό για τους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λένε ότι οι πλατφόρμες τους δεν είναι εθιστικές. Οι γονείς, οι ειδικοί, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ακόμη και οι χρήστες, γνωρίζουν όλοι τους κινδύνους που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πλατφόρμες είναι οι μόνες που εξακολουθούν να το αρνούνται, προβάλλοντας ισχυρισμούς που έχουν μηδενική αξιοπιστία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, η Βόουντεν υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση κρατική παρέμβαση: «Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις πλατφόρμες να πράξουν το σωστό. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει και να υιοθετήσει την πρόταση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την εισαγωγή μιας ηλικιακής ταξινόμησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πρότυπα των ταινιών, η οποία θα προστατεύει τα παιδιά από βλάβες, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέπει να βιώνουν τα καλύτερα κομμάτια του διαδικτυακού κόσμου».

Διαβάστε επίσης

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση σε περιόδους κρίσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 700.000 οι κλειστές κατοικίες – Μόλις 1 στα δέκα κατοικήσιμο, μόνο το 19% νομικά «καθαρό»

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Το δύσκολο καλοκαίρι της Ευρώπης: Η Κομισιόν ανακοινώνει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από τη συνάντηση Δούκα - Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό: Ο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ και το... τσίπουρο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι έχει το πουγκί του Κυριάκου, ανοίγει το Χίλτον! (σόρυ Conrad), η Λίτσα τα ‘χει πάρει, ο Μανώλης στα σαλόνια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:52LIFESTYLE

Ο Akylas στο Newsbomb.gr: «Ελπίζω ότι οι κόποι μας θα ανταμειφθούν»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Απριλίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ