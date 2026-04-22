Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά

Στελέχη τριών μεγάλων εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρνήθηκαν ότι οι πλατφόρμες τους είναι εθιστικές για τα παιδιά και τους νέους, κατά τη διάρκεια μιας επεισοδιακής εμφάνισης ενώπιον βουλευτών στο Γουέστμινστερ της Βρετανίας.

Εκπρόσωποι της Meta, του Roblox και του TikTok δέχθηκαν έντονες ερωτήσεις από τη διακομματική επιτροπή παιδείας σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει ο χρόνος μπροστά στην οθόνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους.

Ένα τέταρτο στέλεχος, εκπροσωπώντας το Snapchat, επρόκειτο να παραστεί στην ακρόαση της Τρίτης, ωστόσο φέρεται να ακύρωσε την παρουσία του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη επίπληξη της προέδρου της επιτροπής, Έλεν Χέιζ, η οποία προειδοποίησε την εταιρεία ότι η επιτροπή θα εξαντλήσει τις εξουσίες της για να κλητεύσει μάρτυρα, εάν δεν υπάρξει συνεργασία και συμφωνία για εμφάνιση σε συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.

Από την πλευρά τους, τα τρία στελέχη που κατέθεσαν επέμειναν ότι οι πλατφόρμες τους δεν έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως είναι «εθιστικές από τη φύση τους». Παράλληλα, ανέφεραν στους βουλευτές ότι θεωρούν αδύνατη την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, μέτρο το οποίο υποστηρίζουν πολλοί γονείς.

Διαβουλεύσεις για την απαγόρευση της πρόσβασης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση διαβουλεύσεων σχετικά με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, καθιστώντας παράνομη την πρόσβαση των ατόμων κάτω των 16 ετών σε πολλούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας παράλληλα και άλλους πιθανούς περιορισμούς.

Η Ρεμπέκα Στίμσον, διευθύντρια δημόσιας πολιτικής της Meta στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχολίασε ότι η εμπειρία της Αυστραλίας έδειξε πως μια τέτοια απαγόρευση δεν είναι εφαρμόσιμη ούτε αποτελεσματική. «Δεν πιστεύουμε ότι είναι κάτι που είναι πραγματικά εφικτό στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Άλλωστε, οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως τα περισσότερα παιδιά στην Αυστραλία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά την απαγόρευση.

Η εμφάνιση των στελεχών στο βρετανικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό μετά από μια σημαντική δικαστική υπόθεση στο Λος Άντζελες. Τον περασμένο μήνα, η Meta και το YouTube κρίθηκαν υπεύθυνες για σκόπιμο σχεδιασμό εθιστικών προϊόντων που παγίδευσαν μια νεαρή χρήστρια, οδηγώντας την στο να υποστεί βλάβη. Και οι δύο πλατφόρμες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν έφεση.

Στην τοποθέτησή της η εκπρόσωπος της Meta τόνισε: «Δεν σχεδιάζουμε το Instagram ή το Facebook για να είναι εθιστικά». Ωστόσο, παραδέχτηκε: «Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι από την κακή χρήση της πλατφόρμας από τους ανθρώπους και από κακές συμπεριφορές». Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, έχουν δημιουργηθεί εργαλεία για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των εφήβων και την ενίσχυση της ικανότητας των γονέων να παρεμβαίνουν.

«Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να λένε ότι τα παιχνίδια είναι εθιστικά από τη φύση τους»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Λόρα Χίγκινς, ανώτερη διευθύντρια για την ασφάλεια της κοινότητας στο Roblox, η οποία ανέφερε: «Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να λένε ότι τα παιχνίδια είναι εθιστικά από τη φύση τους. Οτιδήποτε καταναλώνεται υπερβολικά είναι επιβλαβές, οπότε θα το αποθαρρύναμε αυτό». Επιπλέον, ο Άλιστερ Λο, διευθυντής δημόσιας πολιτικής του TikTok για τη Βόρεια Ευρώπη, συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι υπήρξε κλινικό εύρημα εθιστικότητας σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την ευθύνη να προωθήσουμε την υγιή χρήση».

Οι απαντήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της Χέιζ, η οποία νωρίτερα είχε ρωτήσει τον εκπρόσωπο του TikTok σχετικά με αστυνομική έρευνα για παιδιά που έπεσαν θύματα διαδικτυακής αποπλάνησης στην πλατφόρμα. Η πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι οι γονείς θα θεωρήσουν πως η άρνηση των στελεχών περί εθισμού στερείται αξιοπιστίας.

«Εξοργιστικό να λένε ότι οι πλατφόρμες τους δεν είναι εθιστικές»

Σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και μέλος της επιτροπής, Κάρολαϊν Βόουντεν, προέβη σε αιχμηρή δήλωση μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης. «Είναι απολύτως εξοργιστικό για τους γίγαντες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λένε ότι οι πλατφόρμες τους δεν είναι εθιστικές. Οι γονείς, οι ειδικοί, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ακόμη και οι χρήστες, γνωρίζουν όλοι τους κινδύνους που εγκυμονούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πλατφόρμες είναι οι μόνες που εξακολουθούν να το αρνούνται, προβάλλοντας ισχυρισμούς που έχουν μηδενική αξιοπιστία», ανέφερε.

Καταλήγοντας, η Βόουντεν υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση κρατική παρέμβαση: «Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε εκ νέου ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από τις πλατφόρμες να πράξουν το σωστό. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει και να υιοθετήσει την πρόταση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών για την εισαγωγή μιας ηλικιακής ταξινόμησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα πρότυπα των ταινιών, η οποία θα προστατεύει τα παιδιά από βλάβες, ενώ παράλληλα θα τους επιτρέπει να βιώνουν τα καλύτερα κομμάτια του διαδικτυακού κόσμου».

Διαβάστε επίσης