Έρευνα: Οι Ευρωπαίοι θέλουν απαγόρευση των social media για τους ανήλικους

Τι έδειξε έρευνα του αμερικανικού περιοδικού Politico

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να ορίσουν ελάχιστο όριο ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως έδειξε μια νέα έρευνα του αμερικανικού περιοδικού Politico σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ ένας στους τέσσερις ανέφερε ότι η ηλικία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15 ετών. Μόνο το 4% δήλωσε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 22% ανέφερε ότι οι περιορισμοί πρέπει να ορίζονται από τους γονείς.

Η έρευνα πραγματοποιείται την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν με μέτρα για να εμποδίσουν την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ηγέτες όπως ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας και ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας είναι ένθερμοι υποστηρικτές της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τον Σάντσεθ να δηλώνει τον Φεβρουάριο ότι επιθυμεί να προστατεύσει τους ανηλίκους από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιβάλει έναν κανόνα περιορισμού της ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα σε ολόκληρη την Ένωση.

politico.jpg

Ωστόσο, οι επικριτές της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων υποστηρίζουν ότι τα μέτρα αυτά είναι αναποτελεσματικά στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου και ότι στην πραγματικότητα παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Τέτοια μέτρα είναι «επικίνδυνα και κοινωνικά απαράδεκτα», έγραψαν 371 εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ανοιχτή επιστολή στις αρχές Μαρτίου.

Η έρευνα «European Pulse», που διεξήχθη από την Cluster17 για λογαριασμό των Politico και beBartlet, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 6.698 Ευρωπαίων στην Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο, από τις 13 έως τις 21 Μαρτίου.

Οι ερωτηθέντες στην Ιταλία και την Πολωνία ήταν αυτοί που τάχθηκαν περισσότερο υπέρ των περιορισμών (84% και 83% αντίστοιχα) και ακολουθεί το Βέλγιο με 76%. Στη Γερμανία και την Ισπανία, το 70% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τους περιορισμούς.

Οι Γάλλοι ήταν οι πιο διχασμένοι ως προς το αν οι περιορισμοί που επιβάλλει η κυβέρνηση είναι κατάλληλοι, με το 69% να είναι υπέρ και το 31% κατά.

Η Γαλλία επεξεργάζεται ένα μέτρο απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, με την κυβέρνηση να στοχεύει στην εφαρμογή των περιορισμών τον Σεπτέμβριο.

social media

Νεαρός κοιτά το κινητό του ενώ βρίσκεται στο δρόμο

AP/Αρχείου

Οι περισσότεροι τάσσονται υπέρ του καθορισμού του ορίου των 16 ετών για τη δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ιταλοί ήταν αυτοί που υποστήριξαν περισσότερο αυτό το όριο, με το 64% των ερωτηθέντων να το εγκρίνει. Ακολουθεί η Ισπανία με 55%, το Βέλγιο με 54%, η Πολωνία με 53%, η Γαλλία με 48% και η Γερμανία με 39%.

Η Γερμανία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό -7%- ατόμων που απορρίπτουν οποιουσδήποτε περιορισμούς ηλικίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την πρόθεσή του να υποστηρίξει την απαγόρευση για παιδιά κάτω των 14 ετών, δηλώνοντας νωρίτερα φέτος ότι «συμπαθεί πολύ» την πρόταση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για ένα τέτοιο μέτρο. Η γερμανική κυβέρνηση ανέθεσε επίσης σε ομάδα εμπειρογνωμόνων να εκδώσει σχετική σύσταση τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
