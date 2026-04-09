Κομισιόν: Έλαβε την επιστολή Μητσοτάκη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Τι ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Newsbomb

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο της Κομισιόν

Dimitris Papamitsos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε την επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία ζητείται δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ τόνισε ότι η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη όταν θέτουν όρια ηλικίας για τα κοινωνικά δίκτυα, όπως η Ελλάδα, που έχει ήδη εφαρμόσει διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας και θεωρείται πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων. Σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να επιβληθούν πρόσθετες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες πέραν όσων προβλέπει ο Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος, «όταν υπάρξει προσχέδιο νόμου, αναμένουμε να μας κοινοποιηθεί, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς». Μέχρι στιγμής, όμως, τέτοια κοινοποίηση δεν έχει γίνει από κανένα κράτος-μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξήγησε ο Τομάς Ρενιέ, λειτουργεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων (expert panel), που θα αναπτύξει ομοιόμορφο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. Η ομάδα αυτή συναντήθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά και θα συνεδριάσει ξανά μέσα στον Απρίλιο και οι συστάσεις της αναμένονται το καλοκαίρι, οι οποίες θα καθοδηγήσουν την Επιτροπή για τυχόν επιπλέον μέτρα.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συμμόρφωση των μεγάλων πλατφορμών μέσω εφαρμογής ελέγχου ηλικίας, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα τους είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά, διαφορετικά ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιδιώκει να συνδυάσει δύο βασικούς στόχους: την προστασία των παιδιών και την αποφυγή κατακερματισμού της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κανονισμοί είναι εφαρμόσιμοι και αποτελεσματικοί για τις πλατφόρμες και ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητες των κρατών μελών.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τον ψηφιακό «ηλικιακό πήχη» επεκτείνεται πλέον και πέρα από την Ευρώπη, με τη Γαλλία να επιδιώκει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση ενός διεθνούς προτύπου για την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στη σύνοδο της G7 στα μέσα Ιουνίου, ενώ παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζουν ήδη η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Οι προτάσεις Μητσοτάκη κατά του ψηφιακού εθισμού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθσε συγκεκριμένες προτάσεις προς την πρόεδρο της Επιτροπής και συγκεκριμένα πρότεινε:

  • Την επέκταση της ευρωπαϊκής πιλοτικής δράσης επαλήθευσης ηλικίας σε ένα πλήρως εναρμονισμένο, πανευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη έως το τέλος του έτους.
  • Την υποχρεωτική χρήση αυτού του τυποποιημένου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας για όλες τις πλατφόρμες που εξυπηρετούν χρήστες κάτω των 15 ετών, εξαλείφοντας τον κανονιστικό κατακερματισμό.
  • Τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» στα 15 έτη, εισάγοντας πανευρωπαϊκή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω από αυτό το όριο.
  • Την υποχρέωση επαναληπτικής επαλήθευσης ηλικίας ανά εξάμηνο από τις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και να αποτρέπεται η καταστρατήγηση των περιορισμών.
  • Τη δημιουργία ενός απλοποιημένου μηχανισμού συντονισμού και επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογούν από κοινού περιστατικά και να επιταχύνουν την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
