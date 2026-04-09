Meta: Μετά την καταδίκη για εθισμό ανηλίκων «μπλοκάρει» διαφημίσεις που συντονίζουν ομαδικές αγωγές

Ομαδικές αγωγές φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει στα δικαστήρια το επόμενο διάστημα ένας από τους «γίγαντες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Meta: Μετά την καταδίκη για εθισμό ανηλίκων «μπλοκάρει» διαφημίσεις που συντονίζουν ομαδικές αγωγές

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αποχωρεί μετά την κατάθεσή του σε μια δίκη που κρίνει αν οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δημιουργούν σκόπιμα εθισμό και βλάπτουν τα παιδιά. 18 Φεβρουαρίου 2026.

  • Η Meta ξεκίνησε να αφαιρεί διαφησεις δικηγόρων που αναζη πελάτες για ομαδικέςωγές σχετικά με βλάβες από χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανηλίκων.
  • Η απόφαση αυτή ακολουθεί την καταδίκη της Meta και του YouTube για αμέλεια και την επιβολή προστίμου 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπόθεση εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Δικηγόροι στις ΗΠΑ οργανώνουν νέες ομαδικές αγωγές που ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικά ποσά αποζημίωσης για τα θύματα.
  • Η Meta επικαλείται τους όρους χρήσης της για να αφαιρεί διαφημίσεις που θεωρεί πως μπορεί να προκαλέσουν νομικά ή κανονιστικά προβλήματα και δηλώνει πως υπερασπίζεται ενεργά τον εαυτό της.
  • Περισσότερες από δώδεκα διαφημίσεις τέτοιου τύπου απενεργοποιήθηκαν, ενώ ορισμένες παραμένουν ενεργές σε πλατφόρμες όπως το Facebook, Instagram, Threads και Messenger.
Η Meta από την Μεγάλη Πέμπτη άρχισε να αφαιρεί από τις πλατφόρμες της διαφημίσεις από δικηγόρους που αναζητούσαν πελάτες, οι οποίοι να υπέστησαν βλάβη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ήταν ανήλικοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios.

Η απόφαση του «γίγαντα» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες αφού η Meta και το YouTube καταδικάστηκαν για αμέλεια από δικαστήριο της Καλιφόρνια και κλήθηκαν να πληρώσουν 3 εκατομμύρια δολάρια σε γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες ευθύνονται για τον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τώρα δικηγόροι στις ΗΠΑ αναζητούν νέους ενάγοντες και σχεδιάζουν να ασκήσουν ομαδικές αγωγές οι οποίες θα μπορούσαν να επιδικάσουν μεγάλα ποσά στα θύματα. Σύμφωνα με το Axios, δεν είναι σαφές αν κάποιος από αυτούς υποστηρίζεται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, όπως φαίνεται να συνέβη με την αγωγή στην υπόθεση της Καλιφόρνιας.

Το Axios εντόπισε περισσότερες από δώδεκα τέτοιες διαφημίσεις που απενεργοποιήθηκαν την Μεγάλη Πέμπτη, μερικές από τις οποίες προέρχονταν από μεγάλες δικηγορικές εταιρείες όπως η Morgan & Morgan και η Sokolove Law. Σχεδόν όλες προβάλλονταν τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram.

Ορισμένες εμφανίστηκαν επίσης στο Threads και στο Messenger, καθώς και στο Audience Network της Meta, το οποίο διανέμει διαφημίσεις σε χιλιάδες ιστότοπους τρίτων.

Για παράδειγμα η διαφήμιση μίας τέτοιας δικηγορικής εταιρείας έγραφε: «Άγχος. Κατάθλιψη. Απομόνωση. Αυτοτραυματισμός. Αυτά δεν είναι απλώς φάσεις της εφηβείας. Είναι συμπτώματα που συνδέονται με τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά. Οι πλατφόρμες το γνώριζαν αυτό και συνέχισαν να στοχεύουν τα παιδιά ούτως ή άλλως».

Meta: «Υπερασπιζόμαστε ενεργά τον εαυτό μας»

Ωστόσο μερικές από τις διαφημίσεις παραμένουν ενεργές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα σήμερα.

Η Meta φαίνεται να βασίζεται σε μέρος των όρων χρήσης της που αναφέρουν ότι:
«Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιεχόμενο, λειτουργίες, υπηρεσίες ή πληροφορίες, εάν κρίνουμε ότι αυτό είναι λογικά απαραίτητο για την αποφυγή ή τον περιορισμό της κατάχρησης των υπηρεσιών μας ή των αρνητικών νομικών ή κανονιστικών επιπτώσεων για τη Meta».

Ωστόσο δεν υπάρχει παρόμοιος περιορισμός στους όρους για να διαφημιστεί κάποιος από την εταιρεία. Ωστόσο και οι διαφημίσεις υπόκεινται στους όρους χρήσης για τις πλατφόρμες της Meta.

Πάντως η εταιρεία επιβεβαίωσε στο Axios ότι «κόβει» αυτές τις διαφημίσεις. «Υπερασπιζόμαστε ενεργά τον εαυτό μας ενάντια σε αυτές τις αγωγές και αφαιρούμε διαφημίσεις που προσπαθούν να στρατολογήσουν ενάγοντες για αυτές. Δεν θα επιτρέψουμε στους δικηγόρους να επωφελούνται από τις πλατφόρμες μας, ενώ ταυτόχρονα ισχυρίζονται ότι είναι επιβλαβείς», ανέφερε εκπρόσωπος της Meta.

