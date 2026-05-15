Μήνυμα Τασούλα σε Τουρκία: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα σύνορα - Το αποδείξαμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβάστηκε σε σκάφος της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο γίνονται περιπολίες, και περιηγήθηκε στις εκβολές του ποταμού

Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Δέλτα του ποταμού Έβρου, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)
Την ώρα που η Τουρκία κινείται να καταθέσει νομοσχέδιο στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να μετατρέψει το ανυπόστατο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας σε νόμο, ο Πρέδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στέλνει από τον Έβρο ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. «Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του '20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί, θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά», διαμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επισκέφτηκε το Εθνικό Πάρκο στο Δέλτα του ποταμού Έβρου και το χαρακτήρισε εντυπωσιακό και απαράμιλλο.

«Η επίσκεψη εδώ, στο Δέλτα του Έβρου, σε γεμίζει θαυμασμό. Θαυμασμό για την απαράμιλλη ομορφιά της φύσης, αυτού του μοναδικού, ανεκτίμητου υγροτόπου. Αλλά και θαυμασμό για τον δυναμισμό των ακριτών μας. Όλων αυτών που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία των συνόρων μας. Ο ελληνικός στρατός, η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι αλιεύουν στο Δέλτα του Έβρου, έχουν καθημερινά ανοιχτά τα μάτια για να προστατεύσουν αυτήν την ανεκτίμητη περιοχή», ανέφερε ο κ. Τασούλας και πρόσθεσε:

«Είμαστε, ως Πολιτεία, αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος, ταυτόχρονα, αποτελεί και όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς". Και αυτό το όριο της χώρας μας "προς Ανατολάς", προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του '20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί, θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβιβάστηκε σε σκάφος της Ελληνικής Αστυνομίας, με το οποίο γίνονται περιπολίες στις δαιδαλώδεις διαδρομές του Δέλτα του Έβρου, συνοδευόμενος από πλωτά μέσα του ελληνικού στρατού, που, επίσης, κάνουν περιπολίες. Περιηγήθηκε στις εκβολές του ποταμού, είδε καλύβες ψαράδων και εντυπωσιάστηκε από τη μοναδική ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο υγρότοπος του Δέλτα ξεχωρίζει για την πλούσια βιοποικιλότητα, με εκατοντάδες είδη πουλιών, όπως φλαμίνγκο, πελεκάνους και ερωδιούς. Προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις (Ramsar, Natura 2000) και αποτελεί σημαντικό χώρο για οικοτουρισμό, παρατήρηση πουλιών και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποβιβάστηκε στην Καλύβα Υπηρεσίας, στο Αινήσιο Δέλτα, όπου φιλοξενήθηκε.

Ταυτόχρονα ενημερώθηκε για την επιτήρηση και φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων από τον στρατό και την αστυνομία με τη χρήση και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας.

Τον κ. Τασούλα συνόδευαν ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο διοικητής της XII Μεραρχίας, υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος, ο διοικητής της 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Σωτήρης Τσιατσιάνης και ο Γενικός Αστυνομικός Διεθυντής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Αινήσιο Δέλτα», Νίκος Μουσουνάκης, καλωσόρισε τον κ. Τασούλα και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στην περιοχή εκ μέρους των ψαράδων που ζουν σε καλύβες ή δραστηριοποιούνται στο Δέλτα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διανυκτερεύσει σε φυκάλιο του Έβρου.

