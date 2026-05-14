Τασούλας από τον Έβρο: Αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας - Έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε

Στην ελληνοτουρκική μεθόριο, στο χώρο ευθύνης της 31ης Ταξιαρχίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Newsbomb

Τασούλας από τον Έβρο: Αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας - Έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε
(ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέπτεται το Επιτηρητικό Φυλάκιο Γέφυρας Κήπων, στην ελληνοτουρκική μεθόριο, Έβρος, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αναστάσιος Τασούλας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο «Γέφυρας Κήπων» Έβρου, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας - Τουρκίας, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή και συνομίλησαν με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Τασούλας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε και συνεχάρη τους στρατιώτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, ενώ μετέβη και στον προκεχωρημένο σκοπό στη συνοριακή γραμμή.

Σε δήλωσή του από τους Κήπους του Έβρου, ο κ. Τασούλας έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα παραμένει απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο, αγνοούν τις νίκες μας, αγνοούν το Δίκαιο της Θάλασσας, αγνοούν τα πάντα και επιμένουν να μας προκαλούν.

«Εμείς ατάραχοι, βέβαιοι, σίγουροι και με αισιοδοξία, είμαστε εδώ ακλόνητοι, να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και να επιτρέψουμε στον ελληνικό λαό να πραγματοποιεί τις καθημερινές του ασχολίες, το επάγγελμά του, την καθ’ ημέραν μέριμνα του βίου του, αμέριμνος από τέτοιες έγνοιες. Έχουν γνώσιν οι φύλακες» υπογράμμισε επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τασούλας συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, εκεί τους υποδέχθηκε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2026» για τη συμπλήρωση 106 χρόνων από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης, επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίζη, κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ηρώο και παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο

22:40WHAT THE FACT

Αρχαία δέντρα αποκαλύπτουν τεράστια ηλιακή καταιγίδα που έκανε τον ουρανό κόκκινο πριν 800 χρόνια

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Τα CDC των ΗΠΑ θα παρακολουθούν για εβδομάδες 41 άτομα μήπως εμφανίσουν συμπτώματα

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ξεκίνησε από τον απορροφητήρα

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρόγραμμα του εορταστικού διήμερου για το 14ο πρωτάθλημα

22:23LIFESTYLE

Eurovision 2026 Β’ ημιτελικός: Εντυπωσιακή η Dara της Βουλγαρίας – Η ελληνική υπογραφή στο κομμάτι της

22:20WHAT THE FACT

Πεζοπόρος ανακαλύπτει κάτω από ένα δέντρο χρυσό σπαθί ηλικίας 1.500 ετών σαν το Εξκάλιμπερ

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη

22:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαοθάλασσα για τον Άγιο Παΐσιο στον Βόλο - Μητροπολίτης Λεμεσού: Ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα... μηνύματα του Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η κλιματική αλλαγή - Τι είναι το το RCP8.5

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται

21:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από τον Έβρο: Αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας - Έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε

21:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

21:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Viral βίντεο με τον γιο της εκπροσώπου της Λετονίας να τραγουδά «Ferto»

21:33LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Β’ ημιτελικός: Ξεκινά η μάχη της πρόκρισης για δέκα χώρες - Η ώρα της Κύπρου

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

22:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαοθάλασσα για τον Άγιο Παΐσιο στον Βόλο - Μητροπολίτης Λεμεσού: Ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

22:23LIFESTYLE

Eurovision 2026 Β’ ημιτελικός: Εντυπωσιακή η Dara της Βουλγαρίας – Η ελληνική υπογραφή στο κομμάτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ