Τασούλας από τον Έβρο: Αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας - Έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέπτεται το Επιτηρητικό Φυλάκιο Γέφυρας Κήπων, στην ελληνοτουρκική μεθόριο, Έβρος, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αναστάσιος Τασούλας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο «Γέφυρας Κήπων» Έβρου, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας - Τουρκίας, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή και συνομίλησαν με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Τασούλας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε και συνεχάρη τους στρατιώτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα, ενώ μετέβη και στον προκεχωρημένο σκοπό στη συνοριακή γραμμή.

Σε δήλωσή του από τους Κήπους του Έβρου, ο κ. Τασούλας έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα παραμένει απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, αγνοούν το Διεθνές Δίκαιο, αγνοούν τις νίκες μας, αγνοούν το Δίκαιο της Θάλασσας, αγνοούν τα πάντα και επιμένουν να μας προκαλούν.

«Εμείς ατάραχοι, βέβαιοι, σίγουροι και με αισιοδοξία, είμαστε εδώ ακλόνητοι, να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και να επιτρέψουμε στον ελληνικό λαό να πραγματοποιεί τις καθημερινές του ασχολίες, το επάγγελμά του, την καθ’ ημέραν μέριμνα του βίου του, αμέριμνος από τέτοιες έγνοιες. Έχουν γνώσιν οι φύλακες» υπογράμμισε επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τασούλας συνοδεύεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, εκεί τους υποδέχθηκε ο διοικητής της ΑΣΔΙΘ αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις «Ελευθέρια 2026» για τη συμπλήρωση 106 χρόνων από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης, επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίζη, κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ηρώο και παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων.

