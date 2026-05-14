Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Ο νόμος θα καθορίσει τις ευθύνες μας στις περιοχές δικαιοδοσίας μας

Mε γοργούς ρυθμούς προχωράει το σχέδιο νόμου της Τουρκίας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο και Μεσόγειο.

Σήμερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προετοιμασία του «Νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα», λέγοντας: «Ο νόμος θα καθορίσει τις ευθύνες μας στις περιοχές δικαιοδοσίας μας στις θάλασσές μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στο εσωτερικό μας νομικό πλαίσιο».

Μιλώντας στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, ο Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Νόμος περί Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας είναι ένας κανονισμός-πλαίσιο που θα καθορίσει τις αρμοδιότητες στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στην εσωτερική νομοθεσία, και ότι οι τελικές εργασίες επί του κειμένου του νόμου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η δήλωση σημείωσε ότι το υπουργείο συνέβαλε σε αυτές τις μελέτες σε διάφορα επίπεδα, λέγοντας: «Το υπουργείο μας συμμετείχε σε αυτές τις νομοθετικές μελέτες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές μελέτες σχετικά με το προαναφερθέν κείμενο νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2026

Το μήνυμα Δένδια από το Αγαθονήσι

Νωρίτερα σήμερα από το Αγαθονήσι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διεμήνυσε σε αυστηρό τόνο στην Άγκυρα ότι όλα τα νησιά έχουν δικαιώματα που προβλέπουν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και στηλίτευσε τις «μονομερείς της κινήσεις» που παραβιάζουν τη διεθνή έννομη τάξη αναφερθείς στην επιχειρούμενη από την Τουρκία νομική κατοχύρωση του ανυπόστατου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε, εμείς οι Έλληνες, αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων.

Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα, απ’ ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και θα ήθελα να πω αυτό που λέω πάντα, ότι το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και οι κανόνες είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα για μία ακόμη φορά το #Αγαθονήσι, προκειμένου να παραστώ στην τελετή παράδοσης νέων οικημάτων, στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος των Ενόπλων μας Δυνάμεων.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 14, 2026

Γεραπετρίτης για νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»: «Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε»

Μήνυμα στην Τουρκία, με αφορμή τα δημοσιεύματα περί νομοσχεδίου που κωδικοποιεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» έστειλε και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να προσδώσουν διεθνή ισχύ σε εσωτερικές επιδιώξεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέδριο για ενεργειακά ζητήματα, με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη, ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Τουρκία, ακόμη και αν επιχειρήσει να θεσμοθετήσει προβλέψεις στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν μπορεί να παραγάγει διεθνή αποτελέσματα μέσω μονομερών πράξεων.

«Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής σε διεθνή φόρα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τρόπους αντίδρασης, εφόσον χρειαστεί, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα Ηνωμένα Έθνη. Έσπευσε, ωστόσο, να επισημάνει ότι η ελληνική διπλωματία επιλέγει να κινείται προληπτικά και όχι απλώς αντανακλαστικά. «Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η χώρας μας βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών και έχει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία διεθνή φόρα για να εκφράσει τις θέσεις και τις ενστάσεις της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και θα ήταν απόλυτη σπατάλη να έχουμε οπισθοδρόμηση», υπογράμμισε

Ως φυσικά συνέχεια των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση επέλεξε να δώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Δίκαιο της Θάλασσας, σημειώνοντας ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει εσωτερικών επιδιώξεων, σκοπών ή «οραμάτων».\

Αναφερόμενος στην Τουρκία, επισήμανε ότι η Άγκυρα έχει συνειδητά αποφύγει να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι βασικές της προβλέψεις αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου δεσμεύουν όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως του αν είναι συμβαλλόμενα μέρη. «Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βασική διαφορά με την Τουρκία

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, και ειδικότερα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. «Είναι πεποίθησή μου ότι, αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και ευημερία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει ως προς το ακριβές πεδίο της σχετικής συζήτησης. «Είναι σημαντικό να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», είπε.

Μετά την επέτειο της άλωσης της Πόλης ο τουρκικός νόμος

Παίρνει «σάρκα και οστά» το τουρκικό σχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο με συνέπεια το καλοκαίρι που έρχεται να αναμένεται ιδιαίτερα θερμό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το σχέδιο «Νόμου για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας», με το οποίο η Άγκυρα διατείνεται ότι θα θεσπίσει νομικά τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος, τη Θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μεσόγειο Θάλασσα, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα προβλέπεται να υποβληθεί στο τουρκικό Κοινοβούλιο μετά τη μουσουλμανική εορτή του Κουρμπάν μπαϊράμ (Τρίτη 26 Μαΐου 2026 – Σάββατο 30 Μαΐου 2026), το τέλος της οποίας συμπίπτει φέτος και με την επέτειο της άλωσης της Πόλης (29 Μαΐου), την οποία κάθε χρόνο οι Τούρκοι μετατρέπουν σε σόου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ, στις 7 και 8 Ιουλίου, στην Τουρκία, όπου θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νόμος αυτός να έχει περάσει!

Σκοπός του τουρκικό σχεδίου είναι ο ορισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μέσω ενός θεμελιώδους νόμου. Η πρόταση θα ασχοληθεί επίσης με τον ορισμό των «γκρίζων περιοχών», οι οποίες όπως ισχυρίζονται οι γείτονές μας αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Αυτός ο θεμελιώδης νόμος, που καταρτίστηκε από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), θα καλύπτει όλες τις θάλασσες, ιδίως την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από υψηλόβαθμες πηγές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο ειδικός νόμος θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο αφού τα υπουργεία ολοκληρώσουν τις τεχνικές τους μελέτες.

