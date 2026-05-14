 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

Οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δεν έχουν τέλος, καθώς μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά το περιστατικό με το πλοίο πόντισης καλωδίων στην Αστυπάλαια, σημειώθηκε νέο σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή των Ιμίων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, και αποτυπώθηκαν σε βίντεο, η τουρκική ακτοφυλακή επιχείρησε με τη χρήση σειρήνων να εκδιώξει Καλύμνιους ψαράδες οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά από τις βραχονησίδες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν τα μέλη του πληρώματος της τουρκικής ακταιωρού έφτασαν στο σημείο να σημαδέψουν τους Έλληνες αλιείς με το πυροβόλο όπλο που φέρει το σκάφος στην πλώρη του.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της παρενόχλησης

Την ίδια ώρα, το οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει καρέ-καρέ την επιθετική συμπεριφορά των Τούρκων, οι οποίοι προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους του μόχθου που εκτελούσαν τις εργασίες τους με απόλυτη νομιμότητα. Οι καταγγελίες των ψαράδων είναι σοκαριστικές, αφού περιγράφουν μια σκηνή όπου βρέθηκαν στο στόχαστρο όπλων σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Κι όμως, παρά την ένταση και τις απειλές, οι Τούρκοι αποχώρησαν από το σημείο μετά από λίγη ώρα, χωρίς να καταφέρουν να κάμψουν το ηθικό των Ελλήνων ναυτικών.

Αλύγιστοι οι ψαράδες της Καλύμνου

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του επεισοδίου, οι ενέργειες αυτές των γειτόνων πέφτουν στο κενό. Οι Καλύμνιοι ψαράδες ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις ελληνικές θάλασσες και τα νερά στα οποία εργάζονται παραδοσιακά, όσες προκλήσεις και αν αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Όπως τόνισαν οι ίδιοι οι αλιείς, το μήνυμα προς την άλλη πλευρά είναι σαφές και θα πρέπει να το εμπεδώσουν καλά: η παρουσία τους στο ανατολικό Αιγαίο είναι αδιαπραγμάτευτη.

Το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας

Την ίδια ώρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι προωθεί νομοθετική ρύθμιση για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία –σύμφωνα με την Άγκυρα– θα καθορίζει αρμοδιότητες σε περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τις αμφισβητήσεις της έναντι ελληνικών νησιών και κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στους Financial Times, υπογράμμισε πως:«Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει».

