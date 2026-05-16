Eurovision: Η Ρωσία μπορεί να επιστρέψει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού

Ανοίγει παράθυρο ο διευθυντής του μουσικού οργανισμού 

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι Ρώσοι ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Αυτό δήλωσε ο διευθυντής του, Μάρτιν Γκριν, στον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία δεν αποκλείστηκε από τη Eurovision λόγω του πολέμου στην Ουκρανία: Η Μόσχα αποκλείστηκε από τη συμμετοχή επειδή η Πανρωσική Κρατική Εταιρεία Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας (VRTB) δεν κατάφερε να αποδείξει την «ανεξαρτησία της από το Κρεμλίνο».

Η δήλωση «υπονομεύει την κοινή γνώμη ότι ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τον διαγωνισμό αντιπροσώπευε μια στάση αρχών» στο ουκρανικό ζήτημα, αναφέρει το LBC.

Θεωρητικά, η χώρα θα μπορούσε να επιστρέψει στον διαγωνισμό, δήλωσε ο διευθυντής της Eurovision.

Η ΔΟΕ είχε προηγουμένως συστήσει στους Λευκορώσους αθλητές να επιστρέψουν σε διεθνή τουρνουά .

Υπενθυμίζεται ότι οι κυρώσεις κατά των Λευκορώσων αθλητών στο σύγχρονο πένταθλο έχουν αρθεί και πλέον τους επιτρέπεται να αγωνίζονται υπό την εθνική σημαία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και 1.542 ημέρες. Παρακολουθούμε τα τελευταία νέα από την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ζωντανή μας ενημέρωση .

