Αυστραλία: Χαροπαλεύει μετά από επίθεση καρχαρία

Ένας άνδρας γύρω στα τριάντα βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο AFP.

A man is in critical condition after a shark attack near Georgie Bay on Rottnest Island, Western Australia. The incident occurred just before 10 am on Saturday morning, highlighting the ongoing risk of shark encounters in the region. — Tegu breaking news. (@tegufy_news) May 16, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος) στην ακτή της νήσου Ρότνεστ η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ, διευκρίνισε εκπρόσωπος της τοπικης πτέρυγας της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών St. John Ambulance.

"Το ελικόπτερο των υπηρεσιών διάσωσης βρίσκεται εκεί, στο πλευρό της αστυνομίας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της νήσου", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης