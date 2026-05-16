Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

Σε μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νιγηρίας κατάφεραν να εξοντώσουν τον Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, έναν από τους πλέον καταζητούμενους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Την είδησε έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, προκαλώντας αίσθηση στη διεθνή κοινότητα, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος αποτελούσε κεντρικό πυλώνα των επιχειρήσεων των τζιχαντιστών στην αφρικανική ήπειρο.



Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, ο αλ Μινούκι δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τους λαούς της Αφρικής ούτε να σχεδιάζει χτυπήματα με στόχο Αμερικανούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι με αυτή την εξέλιξη το παγκόσμιο δίκτυο του ISIS δέχεται ένα συντριπτικό πλήγμα, περιορίζοντας σημαντικά την επιχειρησιακή του ικανότητα.

Το προφίλ του Αλ Μινούκι

Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, με καταγωγή από τη Νιγηρία, βρισκόταν εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Ήδη από το 2023, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον είχε χαρακτηρίσει επίσημα ως ηγετική φυσιογνωμία του Ισλαμικού Κράτους. Λίγο αργότερα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών τον συμπεριέλαβε στη μαύρη λίστα των διεθνών τρομοκρατών, επιβάλλοντάς του ασφυκτικές οικονομικές κυρώσεις και παγώνοντας κάθε περιουσιακό του στοιχείο, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η χρηματοδότηση των δομών του.

