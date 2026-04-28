Νιγηρία: To Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση με τους 29 νεκρούς

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής στην κοινότητα Γκουγιάκου της βορειοανατολικής Νιγηρίας, μέσω ανάρτησης στο Telegram.

Ένοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Κυριακής στο Γκουγιάκου της πολιτείας Ανταμάουα και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 κατοίκους και καταστρέφοντας περιουσίες, σύμφωνα με αφηγήσεις τοπικών αξιωματούχων.

Ο κυβερνήτης Αμάντου Ουμάρου Φίντιρι επιβεβαίωσε τον απολογισμό των νεκρών κατά την επίσκεψή του στο Γκουγιάκου, όπου ενημερώθηκε για την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι αρχές συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν ανάλογες επιθέσεις στο μέλλον.

Η βορειοανατολική Νιγηρία είναι από το 2009 θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.