Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής υπηκόων Γεωργίας και Πακιστάν πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, με ειδική πτήση τσάρτερ που αναχώρησε από τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπό τον συντονισμό της Frontex.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2026 και οργανώθηκε από την Ελλάδα μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συμμετοχή και της Κύπρου.

Συνολικά επιστράφηκαν 50 αλλοδαποί, εκ των οποίων 40 υπήκοοι Πακιστάν και 10 υπήκοοι Γεωργίας, στις χώρες καταγωγής τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, ιατρός, διερμηνείς, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και παρατηρητής και στελέχη της Frontex, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών δράσεων για τη διαχείριση των επιστροφών και τη συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό ζήτημα.

