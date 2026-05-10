Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της Frontex
Συνολικά 56 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής, μέσα σε λέμβο που έπλεε 47 ν.μ νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση.
Σκάφος της δύναμης Frontex περισυνέλλεξε τα 56 άτομα, που μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.
