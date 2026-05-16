Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

Θέατρο, μουσική, φεστιβάλ και pop κουλτούρα γεμίζουν την Αθήνα με επιλογές για κάθε διάθεση

Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
  • Η παράσταση «Άμλετ (machine)» συνδυάζει τον «Άμλετ» του Shakespeare με τη «Μηχανή Άμλετ» του Heiner Müller σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία με θέμα την ιστορία και το συλλογικό τραύμα.
  • Η ομάδα Novoflot παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το μουσικοθεατρικό έργο «The 5th Season – Fat Tuesday», συνδυάζοντας μουσικές από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς με πάνω από 100 καλλιτέχνες.
  • Το ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition» του Malcolm Venville καταγράφει την ιστορία και την επιρροή του συγκροτήματος Iron Maiden λίγες ημέρες πριν τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ.
  • Το «Comicdom CON Athens 2026» γιορτάζει 20 χρόνια με εκθέσεις, συναντήσεις δημιουργών και εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη από 15 έως 17 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο.
  • Το 18ο Athens Tattoo Convention πραγματοποιείται από 15 έως 17 Μαΐου στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου, φιλοξενώντας πάνω από 450 tattoo artists, live shows και μουσική.
Θέατρο

«Άμλετ (machine)»

Θέατρο Πορεία at Victoria: Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69

Μία νέα δραματουργία που συνδυάζει τον «Άμλετ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη «Μηχανή Άμλετ» του Heiner Müller, σε σκηνοθεσία της Σοφία Αντωνίου.

Ο Άμλετ επιστρέφει σαν φάντασμα μιας εποχής που καταρρέει, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο σύγκρουσης με προσωπικά και συλλογικά τραύματα, μνήμη και ιστορία. Μια σκοτεινή, σύγχρονη παράσταση πάνω στα ερείπια ενός κόσμου που αλλάζει.

Εισιτήρια: More.com

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Σοφία Αντωνίου

Παίζουν: Μιχάλης Αφολαγιάν, Δημήτρης Καπουράνης, Γιάννης Κόραβος, Λωξάνδρα Λούκας, Aurora Marion, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Γιώργης Παρταλίδης

«The 5th Season – Fat Tuesday»

από την ομάδα Novoflot

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ακαδήμου 14

Η διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα παραστατικών τεχνών Novoflot επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το «The 5th Season – Fat Tuesday», μια μουσικοθεατρική εμπειρία εμπνευσμένη από τις καρναβαλικές παραδόσεις όλου του κόσμου.

Με μουσική που ενώνει Βιβάλντι, τζαζ, σύγχρονους ήχους και πολιτικό λόγο, περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και μουσικοί δημιουργούν ένα εκρηκτικό υβριδικό θέαμα για δύο μόνο παραστάσεις, στις 16 και 17 Μαΐου.

Σκηνοθεσία, σύλληψη: Σβεν Χολμ

Σαρά Ντεφρίς, Ρόουζμαιρυ Χάρντυ υψίφωνοι
Ρεναί Σάντλερ περφόρμερ

Χορωδία Λεσχών Φιλίας (Τρίτης Ηλικίας) Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Παιδική Χορωδία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Σπουδάστριες του Α΄ και Β΄ Έτους της Ανώτερης Σχολής Χορού Ωδείου Αθηνών

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«Iron Maiden: Burning Ambition»

του Malcolm Venville

Το νέο μουσικό ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition» φωτίζει τη διαδρομή των Iron Maiden, μιας μπάντας που ξεπέρασε τα όρια του heavy metal και μετέτρεψε το θεατρικό στοιχείο, την υπερβολή και το live spectacle σε κομμάτι της ταυτότητάς της.

Ο σκηνοθέτης Malcolm Venville προσεγγίζει τον μύθο των Iron Maiden με εμφανή θαυμασμό, καταγράφοντας την ιστορία και την επιρροή ενός συγκροτήματος που συνεχίζει να ενώνει γενιές fans λίγες ημέρες πριν τη μεγάλη τους συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Φεστιβάλ

«Comicdom CON Athens 2026»

Το «Comicdom CON Athens» κλείνει 20 χρόνια και επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για ένα τριήμερο αφιερωμένο στα comics, την εικονογράφηση και το animation.

Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, η Τεχνόπολη γεμίζει με εκθέσεις, συναντήσεις με δημιουργούς, live sketching, comics και συλλεκτικά αντικείμενα, σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της pop κουλτούρας στην Αθήνα - με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Athens Tattoo Convention

Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει για 18η χρονιά στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, μετατρέποντας το τριήμερο 15 έως 17 Μαΐου σε μια μεγάλη γιορτή της tattoo και street κουλτούρας.

18th Athens Tattoo Convention 2026

Περισσότεροι από 450 tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό, live shows, μουσική και ασταμάτητη ενέργεια συνθέτουν ένα από τα πιο δυνατά φεστιβάλ της πόλης.

