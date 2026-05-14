Athens Tattoo Convention 2026: Τέχνη, έκφραση ή τάση; 5 tattoo artists απαντούν στο Newsbomb.gr

Λίγο πριν ανοίξουν οι πόρτες του 18ου Athens Tattoo Convention, μιλήσαμε με μερικούς από τους tattoo artists που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση για την τέχνη του tattoo σήμερα, τις τάσεις που ξεχωρίζουν αλλά και όσα συμβαίνουν πίσω από τη βελόνα. Από το fine line και το realism μέχρι το old school και τα πιο experimental styles, οι καλλιτέχνες που θα βρεθούν στο μεγαλύτερο tattoo festival της χώρας απαντούν στις ερωτήσεις του Newsbomb.gr και δίνουν το δικό τους στίγμα λίγο πριν από το τριήμερο αφιερωμένο στο tattoo.

Συμμετέχουν: Tass (Dr Pepper Tattoo Studio) Lator (Nico Tattoo Studio) Knk (Solid Tattoo Company) George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio) Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio)

Πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζεται το tattoo σήμερα: ως τέχνη, τρόπος έκφρασης ή τάση;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Πιστεύω πως σήμερα το tattoo είναι ένας συνδυασμός και των τριών. Για πολλούς αποτελεί καθαρή μορφή τέχνης, για άλλους έναν πολύ προσωπικό τρόπο έκφρασης, ενώ σίγουρα υπάρχει και το στοιχείο της τάσης μέσα από τα social media και τη μόδα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι ένα tattoo αποκτά πραγματική αξία όταν έχει νόημα για αυτόν που το φοράει και όχι μόνο επειδή είναι “trend”.

Lator (Nico Tattoo Studio): Θεωρώ πως σήμερα το tattoo είναι λίγο απ’ όλα. Για κάποιους είναι τέχνη, για άλλους τρόπος να δείξουν κάτι για τον εαυτό τους και για άλλους απλά κάτι που τους αρέσει αισθητικά. Το σημαντικό είναι ότι πλέον ο κόσμος το βλέπει πολύ πιο ανοιχτά από παλιά.

Knk (Solid Tattoo Company): To tattoo πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται σήμερα περισσότερο ως τέχνη. Είναι ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα και έχει δική του τάση και δικούς του κανόνες.

Knk (Solid Tattoo Company)

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Σίγουρα το τατού έχει γίνει πολύ πιο αποδεκτό ως μορφή εφαρμοσμένης τέχνης, όμως δεν θα αλλάξει ποτέ το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποιούν περισσότερο ως έκφραση του εαυτού τους, ενώ άλλοι —δυστυχώς— ως τάση και ως μέσο για να ανήκουν σε κάποιο σύνολο ή να δείχνουν πιο cool.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Σήμερα το tattoo αντιμετωπίζεται κυρίως ως μορφή τέχνης και προσωπικής αισθητικής. Οι περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν σαν κάτι όμορφο που επιλέγουν να έχουν πάνω στο σώμα τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να κρύβει κάποιο βαθύτερο νόημα. Παρ’ όλα αυτά, για αρκετούς παραμένει και ένας πολύ προσωπικός τρόπος έκφρασης, μέσα από τον οποίο αποτυπώνουν εμπειρίες, συναισθήματα ή στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα πετυχημένο tattoo;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα πετυχημένο tattoo είναι η σωστή σύνδεση ανάμεσα στον artist και τον άνθρωπο που το κάνει. Τεχνικά χρειάζεται καθαρή δουλειά, σωστό design και ποιότητα, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να αποτυπώνει κάτι που ταιριάζει πραγματικά στον χαρακτήρα και το σώμα του κάθε ατόμου. Ένα καλό tattoo πρέπει να «ζει» σωστά πάνω στον άνθρωπο που το φοράει.

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio)

Lator (Nico Tattoo Studio): Το πιο σημαντικό για μένα είναι να γίνει σωστά και να ταιριάζει πραγματικά στο άτομο που το κάνει. Δεν είναι μόνο το σχέδιο, αλλά και το πώς θα δείχνει πάνω στο σώμα και μετά από χρόνια.

Knk (Solid Tattoo Company): Για να είναι πετυχημένο ένα tattoo, σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή συνεργασία και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πελάτη και τον artist. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα tattoo δεν το δημιουργεί μόνο ένας άνθρωπος — το δημιουργούν μαζί ο πελάτης και ο artist. Όταν αυτοί οι δύο λειτουργήσουν σαν ένα, τότε για μένα προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Η σωστή συνεννόηση μεταξύ καλλιτέχνη και πελάτη είναι απαραίτητη, ώστε ο καλλιτέχνης να κατανοήσει τη θεματική και παράλληλα την αισθητική που αρέσει στον πελάτη. Έπειτα, πρέπει να υπάρχει ελευθερία στον σχεδιασμό και εμπιστοσύνη προς τον καλλιτέχνη. Ο σωστός σχεδιασμός, το κατάλληλο μέγεθος και η σωστή τοποθέτηση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός tattoo.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα πετυχημένο τατουάζ είναι η σωστή επικοινωνία και η χημεία ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον πελάτη. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και κοινή κατανόηση γύρω από την ιδέα, το αποτέλεσμα γίνεται πιο δημιουργικό και προσωπικό. Ένα καλό tattoo δεν είναι μόνο τεχνικά σωστό, αλλά και κάτι που εκφράζει πραγματικά τον άνθρωπο που το φοράει.

Υπάρχει κάποιο tattoo που έχεις κάνει σε κάποιον και σου έχει μείνει αξέχαστο και γιατί;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Υπάρχουν αρκετά tattoo που μου έχουν μείνει αξέχαστα, κυρίως εκείνα που είχαν έντονο συναισθηματικό βάθος. Όταν κάποιος σου εμπιστεύεται μια προσωπική ιστορία, μια απώλεια, μια σημαντική στιγμή ή κάτι που τον έχει σημαδέψει, καταλαβαίνεις ότι δεν κάνεις απλώς ένα σχέδιο αλλά δημιουργείς κάτι που θα κουβαλάει για πάντα πάνω του. Αυτές οι στιγμές είναι που κάνουν τη δουλειά ξεχωριστή.

Lator (Nico Tattoo Studio): Μου μένουν αξέχαστα πιο πολύ τα tattoos όπου ο πελάτης μου έδωσε ελευθερία να δημιουργήσω. Είναι ωραίο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και μπορείς να βγάλεις κάτι πιο προσωπικό και δημιουργικό μέσα από τη δουλειά σου.

Knk (Solid Tattoo Company): Είναι ένα tattoo που έκανα στον κολλητό μου, από τα πρώτα μου και το πρώτο μεγάλο project που ανέλαβα. Πρόκειται για ένα γιαπωνέζικο tattoo σε ολόκληρο το πόδι, το οποίο, ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, παραμένει στο μυαλό μου ως σημείο αναφοράς και σύμβολο εμπιστοσύνης.

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Πάντα τα φλασάκια ενός καλλιτέχνη ή γενικά τα εντελώς δικά μας σχέδια, μας κάνουν πιο χαρούμενους. Άλλοτε υπάρχουν μοναδικές εμπειρίες με πελάτες και μεγάλα χαμόγελα στο τέλος. Δεν θα ξεχάσω μια πελάτισσα που ήρθε από την Αμερική μόνο και μόνο για εμάς. Κάναμε tattoo στην Ίο, πήγαμε μετά για φαγητό και κρατήσαμε σχέσεις ζωής.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένο, υπάρχουν πολλά τατουάζ που μου έχουν μείνει αξέχαστα, όχι απαραίτητα μόνο για το σχέδιο, αλλά κυρίως για τη σύνδεση και τη χημεία που υπήρχε με τον πελάτη κατά τη διαδικασία. Όταν δημιουργείται ένα καλό κλίμα και υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, κάθε tattoo αποκτά ξεχωριστή αξία και μετατρέπεται σε μια εμπειρία που θυμάσαι για καιρό.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio)

Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν tattoo artist στη σημερινή εποχή των social media και της συνεχούς προβολής;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι να παραμείνεις αυθεντικός μέσα σε έναν κόσμο συνεχούς προβολής και γρήγορης κατανάλωσης εικόνας. Τα social media βοηθούν πολύ στην εξέλιξη και την προβολή, αλλά πολλές φορές δημιουργούν πίεση για συνεχή παραγωγή περιεχομένου. Νομίζω πως το σημαντικό είναι να μην χάνεις την προσωπική σου ταυτότητα ως artist και να εξελίσσεσαι χωρίς να αντιγράφεις.

Lator (Nico Tattoo Studio): Νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα είναι να μη χαθείς μέσα στα social media και στις τάσεις. Υπάρχει μεγάλη πίεση να ακολουθείς συνέχεια ό,τι γίνεται viral, αλλά θεωρώ σημαντικό κάθε artist να κρατάει το δικό του στυλ.

Knk (Solid Tattoo Company): Πιστεύω πως η μεγαλύτερη πρόκληση στη σημερινή εποχή είναι η παραπληροφόρηση. Πολλές φορές η ουσία χάνεται μέσα στη συνεχή προβολή των social media. Ένας tattoo artist καλό είναι να προβάλλεται κυρίως μέσα από τη δουλειά του και όχι μέσα από την προσωπική του ζωή. Έχει μπερδευτεί αρκετά το όριο ανάμεσα στο «θέλω να δείξω τη δουλειά μου» και στο «πρέπει να προβάλλω την προσωπική μου ζωή για να έχω δουλειά».

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συνεχίσει να αγαπά την τέχνη του για τον λόγο ύπαρξής της και για την κουλτούρα που τη συνοδεύει. Να σχεδιάζει πολύ και να μη δίνει περισσότερη σημασία στην προώθηση μέσω των social media παρά στην πραγματική ουσία της δουλειάς του.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι να παραμείνεις ουσιαστικά προσηλωμένος στη δουλειά σου μέσα σε έναν χώρο όπου η συνεχής προβολή και τα social media μπορούν εύκολα να επηρεάσουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και την τέχνη σου. Πιστεύω πως το σημαντικότερο για έναν tattoo artist είναι να παραμένει εργατικός, ταπεινός και συγκεντρωμένος στην εξέλιξή του, χωρίς να χάνει την αυθεντικότητα και την αγάπη για αυτό που κάνει.

Τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον που θέλει να κάνει το πρώτο του tattoo;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Θα έλεγα να μην βιαστεί. Να ψάξει σωστά τον artist που του ταιριάζει, να δει τη δουλειά του, να μιλήσουν και να νιώσει άνετα μαζί του. Ένα tattoo είναι κάτι μόνιμο, οπότε καλό είναι να γίνει συνειδητά και όχι παρορμητικά μόνο επειδή «είναι της μόδας». Επίσης, να εμπιστευτεί τον artist του και τη δημιουργική του ματιά.

Lator (Nico Tattoo Studio): Να μην επηρεάζεται πολύ από το τι κάνουν όλοι γύρω του. Το tattoo είναι κάτι προσωπικό και πιστεύω πως έχει μεγαλύτερη αξία όταν διαλέγεις κάτι που σου αρέσει πραγματικά.

Knk (Solid Tattoo Company): Θα τον συμβούλευα πρώτα να κάνει σωστή έρευνα, σύμφωνα με τα θέλω του. Και να είναι πολύ προσεκτικός με τα σημεία που θέλει να κάνει το tattoo.

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Να σκεφτεί, να διερευνήσει και, κυρίως, να επισκεφθεί studios και καλλιτέχνες, να μιλήσει μαζί τους και να δει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Να μη βασίζεται μόνο στη γνώμη φίλων ή αποκλειστικά στο διαδίκτυο, χωρίς τη συμβουλή ενός επαγγελματία.

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio)

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Η βασικότερη συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που θέλει να κάνει το πρώτο του tattoo είναι να αφιερώσει χρόνο στην έρευνα για τον κατάλληλο artist. Είναι σημαντικό να βρει έναν καλλιτέχνη του οποίου το ύφος και η δουλειά τον εκφράζουν πραγματικά. Επίσης, μεγάλη σημασία έχει η συζήτηση γύρω από το σχέδιο, ώστε να προσαρμοστεί σωστά πάνω στον άνθρωπο που θα το φορέσει και να δημιουργηθεί κάτι προσωπικό και διαχρονικό.

Τι θα ήθελες να κρατήσει κάποιος από την εμπειρία του μαζί σου σε ένα event όπως το Athens Tattoo Convention;

Tass (Dr Pepper Tattoo Studio): Θα ήθελα να κρατήσει κυρίως την εμπειρία και την ενέργεια όλης της διαδικασίας. Όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το πώς ένιωσε κατά τη διάρκεια. Σε ένα event όπως το Athens Tattoo Convention υπάρχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα: γνωρίζεις κόσμο, ανταλλάσσεις ιδέες και δημιουργείς αναμνήσεις μέσα από την τέχνη. Αν κάποιος φύγει χαρούμενος, με ένα tattoo που τον εκφράζει πραγματικά και μια όμορφη εμπειρία να θυμάται, τότε θεωρώ ότι έχω πετύχει τον στόχο μου.

Lator (Nico Tattoo Studio): Θα ήθελα να φύγει με καλή εμπειρία γενικά. Να νιώσει άνετα, να περάσει καλά και να πάρει ένα tattoo που θα χαίρεται καιρό μετά το convention.

Lator (Nico Tattoo Studio)

Knk (Solid Tattoo Company): Την καλή διάθεση, τον επαγγελματισμό, και το χιούμορ μου.

George Binas (Luv and Roll Tattoo Studio): Σε τέτοια μεγάλα events, η εμπειρία γίνεται μια γιορτή γύρω από την τέχνη του tattoo. Έχει να κάνει περισσότερο με το σύνολο και την κοινότητα, παρά τόσο με κάτι ατομικό.

Lazaros Brone (Dark Days Tattoo Studio): Θα ήθελα κάποιος να κρατήσει από την εμπειρία μας σε ένα τέτοιο event το πόση υπομονή, συνεργασία και αφοσίωση χρειάζεται και από τις δύο πλευρές για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μέσα σε μόλις δύο ή τρεις ημέρες. Πίσω από κάθε tattoo σε μια τέτοια διοργάνωση υπάρχει ένταση, συγκέντρωση και πολλή δουλειά, αλλά και μια μοναδική εμπειρία που μοιράζονται ο artist και ο πελάτης μαζί.

3 μέρες, 400+ καλλιτέχνες, άπειρο μελάνι 3 ημέρες γεμάτες μελάνι, τέχνη και street κουλτούρα. Το Athens Tattoo Convention επιστρέφει για 18η χρονιά, φέρνοντας στην Αθήνα περισσότερους από 450 tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026, το Tae Kwon Do στο Φάληρο μετατρέπεται ξανά στο απόλυτο σημείο συνάντησης της παγκόσμιας tattoo σκηνής, με live shows, μουσική, graffiti, skate performances και μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα του σύγχρονου tattoo. Από fine line και realism μέχρι tribal και experimental styles, το φεστιβάλ υπόσχεται ένα τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη του tattoo και σε όλη τη κουλτούρα που το συνοδεύει.

Το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα tattoo conventions στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και κορυφαίους artists από όλο τον κόσμο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει DJ sets, live μουσική, graffiti shows, skate και bike performances, body painting, fire shows, game rooms και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη festival εμπειρία για το κοινό.

Ξεχωριστή θέση έχει και η Athens Tattoo Academy, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία των δημιουργών του φεστιβάλ, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε νέους tattoo artists να εκπαιδευτούν γύρω από την τέχνη του tattoo και του piercing μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα και σεμινάρια.

Το Athens Tattoo Convention συνεχίζει τη συνεργασία του με το Make-A-Wish Ελλάδος μέσα από τη δράση STAR YOUR BODY, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα tattoo-αστέρι, ενισχύοντας οικονομικά την πραγματοποίηση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

INFO

INTERNATIONAL ATHENS TATTOO CONVENTION

Ημερομηνίες:

15, 16 & 17 Μαΐου 2026

Χώρος:Γήπεδο ΤΑΕ KWON DO, Παλαιό Φάληρο

Μέρες & Ώρες:

Παρασκευή 14:00–23:00 | Σάββατο 11:00–24:00 | Κυριακή 11:00–22:00

Εισιτήρια:

12€ ημερήσιο | 24€ τριήμερο

Info / Προπώληση: athenstattooconvention.gr

