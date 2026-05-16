Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR

Με νίκη εντός έδρας κόντρα στην αδιάφορη Κηφισιά, η ομάδα της Τρίπολης εξασφαλίζει την παραμονή της και «καταδικάζει» Πανσερραϊκό και ΑΕΛ σε υποβιβασμό.

Newsbomb

Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προτελευταία αγωνιστική των Playouts της Super League, διεξάγεται σήμερα. Τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης τις 19:00. Με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο κυρίως στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Καθώς το εκεί αποτέλεσμα καθορίζει τα πάντα.

Ο Asteras Aktor φιλοξενεί την αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά. Οι γηπεδούχοι αν κατορθώσουν να φτάσουν στους τρεις βαθμούς της νίκης, εξασφαλίζουν αυτόματα την παραμονή τους στη «μεγάλη» κατηγορία. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα θέλουν νίκη τελευταία αγωνιστική στην έδρα του επίσης αδιάφορου, Παναιτωλικού.

Στις άλλες δύο αναμετρήσεις, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό. Με τους γηπεδούχους να είναι οι μόνοι με βαθμολογικό ενδιαφέρον, αν και η τύχη τους εξαρτάται αποκλειστικά απ’ τον Αστέρα. Σε ενδεχόμενη νίκη της ομάδας της Αρκαδίας, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάζονται στη Super League 2.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

19:00 Asteras Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

19:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35

12. ASTERAS AKTOR 32

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 27

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλ

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

08:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Μαύρα μάτια, για το μαύρο χρήμα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών - «Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός έσωσε γυναίκα και τα δύο παιδιά της από φλεγόμενο σπίτι - Viral το βίντεο από τη bodycam

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Σε μπελάδες ο Τραμπ: Δεν δήλωσε συναλλαγές εκατ. δολαρίων -Τι μετοχές αγόρασε και πούλησε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα - Πού να δείτε αν πήρατε το voucher

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

07:15LIFESTYLE

Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τον μεγάλο τελικό της Βιέννης και την εμφάνιση του Akyla...

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος οδηγός σκότωσε δύο άτομα στη Νέα Υόρκη - Τραυματίστηκαν άλλοι τρεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς βλέπουν οι ξένοι τουρίστες την Αθήνα: Αγνοούν θάλασσα και Αργοσαρωνικό - «Αγκάθι» η καθαριότητα και υποδομές

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Χαροπαλεύει μετά από επίθεση καρχαρία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

17:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ