Λουιζιάνα: Νεκρό τρίχρονο αγοράκι από πνιγμό σε αυλή παιδικού σταθμού – Συνελήφθη η μπέιμπι σίτερ

Snapshot Μπέιμπι σίτερ στη Λουιζιάνα συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον πνιγμό τρίχρονου αγοριού σε πισίνα που λειτουργούσε παιδικό σταθμό κατ’ οίκον.

Το παιδί έμεινε αναίσθητο μέσα στην πισίνα για περίπου 20 λεπτά πριν το αντιληφθεί και το βγάλει έξω η υπεύθυνη φύλαξης.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, το παιδί υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Η έρευνα βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειξαν ότι κανένα από τα παιδιά δεν φορούσε σωσίβιο ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πνιγμός είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για παιδιά 1 – 4 ετών και καλούν σε αυστηρή επίβλεψη και ασφαλείς περιφράξεις πισινών. Snapshot powered by AI

Μία 37άχρονη γυναίκα στη Λουιζιάνα συνελήφθη μετά τον τραγικό θάνατο ενός τρίχρονου αγοριού, το οποίο πνίγηκε σε πισίνα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, όπου λειτουργούσε παιδικό σταθμό κατ’ οίκον. Σύμφωνα με τις Αρχές, το παιδί παρέμεινε μέσα στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό για περίπου 20 λεπτά.

Η Τζοάν Τζόνσον, κάτοικος της περιοχής Πρέριβιλ, παραδόθηκε οικειοθελώς στις αστυνομικές Αρχές την Τετάρτη (03/06), έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε την 18η Μαΐου. Την ημέρα εκείνη, αστυνομικοί και διασώστες έσπευσαν στο σπίτι της μετά από κλήση στο «911» που αφορούσε πνιγμό ανήλικου παιδιού.

Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια το αγόρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δύο μικρά παιδιά που βρίσκονταν υπό την επίβλεψη της Τζόνσον έπαιζαν κοντά στην πισίνα όταν το τρίχρονο παιδί έπεσε στο νερό. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι κανένα από τα παιδιά δεν φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό ή σωσίβιο.

Το βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να δείχνει ότι το παιδί παρέμεινε αναίσθητο μέσα στην πισίνα για περίπου 20 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που η υπεύθυνη του παιδικού σταθμού το αντιλήφθηκε και το έβγαλε από το νερό. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτέλεσε βασικό μέρος της έρευνας που οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος της.

Η Τζόνσον οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Ascension και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και το κατά πόσον τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη των παιδιών.

Με αφορμή την υπόθεση, ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο πνιγμός αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας από ενός έως τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία οργανισμών πρόληψης πνιγμών, ένα παιδί μπορεί να χάσει τη ζωή του μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό, ενώ τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν σε στιγμές που οι ενήλικες θεωρούν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, καλούν τους γονείς και τους φροντιστές να επιβλέπουν διαρκώς τα παιδιά όταν βρίσκονται κοντά σε νερό και να φροντίζουν ώστε οι πισίνες να προστατεύονται με κατάλληλες περιφράξεις και συστήματα ασφαλείας που αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη πρόσβαση.