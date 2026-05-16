Eurovision 2026: Η ώρα του μεγάλου τελικού – Αντίστροφη μέτρηση για τον Akyla

Snapshot Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 διεξάγεται απόψε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης με 25 χώρες να διαγωνίζονται.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος Akyla θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά με το τραγούδι «Ferto», σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, που συνδυάζει visuals και θεατρικότητα.

Το «Ferto» αναφέρεται στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, προβάλλοντας μια βιωματική πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία και την αξία της ευγνωμοσύνης.

Οι στοιχηματικές προβλέψεις δίνουν την πρώτη θέση στη Φινλανδία με το «Liekinheitin» και ακολουθούν η Αυστραλία, η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Ρουμανία.

Η Κύπρος βρίσκεται στην 17η θέση των στοιχημάτων με την Antigoni και το «Jalla». Snapshot powered by AI

Στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, απόψε, χτυπά η καρδιά της Eurovision. Η 70η διοργάνωση έρχεται, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, και στο τέλος της μεγάλης βραδιάς ένας θα είναι ο νικητής!

Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία, είναι οι 25 χώρες που θα διαγωνιστούν και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον δικό μας Akyla.

The artists of Vienna 2026 in the Green Room during the Second Semi-Final of the Eurovision Song Contest at Wiener Stadthalle on 14 May © Alma Bengtson

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, έχοντας διανύσει τέσσερις μήνες σκληρής προετοιμασίας και εντατικών προβών, θα ανέβει στο stage έκτος κατά σειρά για να ξεσηκώσει την αρένα με την ενέργειά του και το «Ferto». «Είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή», δηλώνει χαρακτηριστικά αποδεικνύοντας ότι το όνειρο της Eurovision γίνεται πραγματικότητα!

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision, Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto». Ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες, που ενώνει τεχνιέντως το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals. Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.

To «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον μεγάλο τελικό

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem» Γερμανία: Sarah Engels, «Fire» Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle» Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice» Αλβανία: Alis, «Nân» Ελλάδα: Akylas, «Ferto» Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym» Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse» Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene» Μάλτα: AIDAN, «Bella» Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS» Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga» Κροατία: LELEK, «Andromeda» Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei» Γαλλία: Monroe, «Regarde!» Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!» Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin» Πολωνία: ALICJA, «Pray» Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más» Σουηδία: FELICIA, «My System» Κύπρος: Antigoni, «JALLA» Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì» Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA» Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me» Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Οι εκπρόσωποι που ξεχωρίζουν & τα στοιχήματα

Εδώ και πολλούς μήνες, η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν από τη Φινλανδία δεν έχουν μετακινηθεί από την πρώτη θέση των στοιχηματικών. Το τραγούδι «Liekinheitin», που κινείται σε δυναμική pop–rock και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό, τα σκηνικά, αλλά και το βιολί που παίζει live η Λίντα, έχουν δημιουργήσει έναν αχτύπητο συνδυασμό επιτυχημένων στοιχείων που οδηγεί στην κορυφή.

Αποθέωση, όμως, γνωρίζει και η Αυστραλία, ειδικά μετά τον Β’ ημιτελικό. Η Ντέλτα Γκούντρεμ ενθουσίασε τους Eurofans με το κομμάτι «Eclipse» και θα κερδίσει σίγουρα και τις κριτικές επιτροπές, λόγω της υπέροχης φωνής της. Η τραγουδίστρια είναι μεγάλη σταρ στη χώρα της, έχοντας υπηρετήσει εδώ και χρόνια το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Ο Akylas φιγουράρει στην τρίτη θέση των στοιχηματικών, ενώ ακολουθεί το Ισραήλ. Κάθε χρόνο, μπορεί να συγκεντρώνει αρνητικές κριτικές και αντιδράσεις λόγω της συμμετοχής του, όμως οι Eurofans έχουν αποδείξει ότι στηρίζουν το εκάστοτε τραγούδι στο televoting.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, ενώ ακολουθεί ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ με το κομμάτι «Før vi går hjem» για τη Δανία. Βουλγαρία, Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα, συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» βρίσκονται στην 17η θέση.