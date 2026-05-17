Αγαπηδάκη: «Η ΝΔ είναι εφτάψυχη σαν τις γάτες»

Για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και οικογενειών, καθώς και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Για το ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων, η υφυπουργός ανέφερε: «Θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ο αυτοτραυματισμός και η ψυχική δυσκολία που τον συνοδεύει δεν έχουν καμία σχέση με την αυτοκτονικότητα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα – αυτό μας λένε οι επιστήμονες και έτσι φαίνεται και από τα στοιχεία.

Φαίνεται ότι η εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας. Ζούμε με απίστευτες ταχύτητες, με φοβερή πίεση και μέσα σε μια πραγματικότητα που μας ωθεί να ζούμε περισσότερο ψηφιακά, δηλαδή να συνδεόμαστε επιφανειακά και να χάνουμε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Όταν δεν μπορούμε να παράγουμε νόημα στη ζωή, τότε αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν – και αυτό το βιώνουν πολύ περισσότερο τα παιδιά.

Στο Υπουργείο Υγείας υλοποιούμε πρόγραμμα στήριξης γονέων, με δωρεάν συμβουλευτικές συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους. Το πρόγραμμα αφορά γονείς παιδιών 0-12 ετών. Ξεκινάμε από τη βρεφική ηλικία γιατί εκεί χτίζονται οι βάσεις της ψυχικής υγείας ενός παιδιού.

Αν οι βάσεις μπουν σωστά, τότε το παιδί αποκτά περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα και περνά πιο ομαλά την εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Κάνουμε μια επένδυση στο γερό ξεκίνημα στη ζωή για κάθε παιδί, όχι μόνο μέσα από τη σωματική υγεία και το πρόγραμμα παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και μέσα από την ψυχική υγεία.

Έχουμε επίσης πολλά περιστατικά αυτοτραυματισμών ακόμη και σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολη και ρευστή είναι η εποχή που ζούμε.

Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν με τεράστια πίεση. Πρέπει να είναι καλοί μαθητές, καλοί στις ξένες γλώσσες, στον αθλητισμό, κοινωνικοί, επιτυχημένοι παντού. Ζουν από πολύ νωρίς μια πραγματικότητα βασισμένη στην αποδοτικότητα. Αυτό δημιουργεί ένα βάρος που είναι πολύ δύσκολο να αντέξουν. Τα παιδιά μπαίνουν σε μια λογική ενήλικα από πολύ νωρίς.

Εγώ έχω ζήσει να παίζω στις αλάνες, ξέγνοιαστη. Τα παιδιά σήμερα δεν το ζουν αυτό. Δεν έχουν χρόνο να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να χτίσουν φιλίες και σχέσεις, να νιώσουν τη ζωή αληθινά, με τα πάνω και τα κάτω της.

Το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για ένα κοινωνικό θέμα και όχι απλώς για ένα ιατρικό πρόβλημα. Χρειάζεται να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά, να τα ακούμε και να σταματήσουμε να κυνηγάμε την τελειότητα.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία στιγμή στη ζωή. Οποιαδήποτε εξέταση είναι μία στιγμή. Η προσωπικότητα και η αξία ενός ανθρώπου δεν κρίνονται από έναν βαθμό ή από ένα διαγώνισμα. Αυτό που είμαστε είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και οφείλουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, με τα καλά και τα δύσκολά μας. Οι γονείς σήμερα ζουν μια εξαιρετικά απαιτητική καθημερινότητα. Γι’ αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης.

Κανείς δεν ξέρει πώς να είναι γονιός. Τα παιδιά δεν έρχονται με οδηγίες χρήσης. Είναι σημαντικό να αναζητούμε βοήθεια και υποστήριξη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον οι γονείς νιώθουν λιγότερες ενοχές στο να ζητούν βοήθεια και να παραδέχονται ότι τη χρειάζονται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι «ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και μια αλλαγή εποχής για τη χώρα. Για πρώτη φορά δείξαμε έμπρακτα ότι η πρόληψη είναι πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Πήγαμε σε όλους, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, στους ανασφάλιστους και στους φτωχότερους πολίτες, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν χειρότερους δείκτες υγείας.

Η φτώχεια κοστίζει σε χρόνια ζωής. Είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά πρέπει να τη λέμε. Το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα και γι’ αυτό το “Προλαμβάνω” σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βοηθά περισσότερο τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Δεν δεχόμαστε στη Νέα Δημοκρατία ότι το κοινωνικό επίπεδο καθορίζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό.

Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι αλλάξαμε τη φιλοσοφία γύρω από την υγεία. Μέχρι σήμερα είχαμε μάθει να πηγαίνουμε στον γιατρό μόνο όταν αρρωστήσουμε. Τώρα κάνουμε κάτι για να προλάβουμε τη νόσο πριν εμφανιστεί. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Στα καρδιαγγειακά έχουμε προλάβει περισσότερα από 60.000 εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτό σημαίνει λιγότερες νοσηλείες, λιγότερες αναπηρίες και καλύτερη ποιότητα ζωής για χιλιάδες ανθρώπους.

Η χώρα μας αποτελεί πλέον παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τα καρδιαγγειακά βασίστηκε στο ελληνικό “Προλαμβάνω”. Το σημαντικό είναι ότι δεν αφήνουμε τον πολίτη να χαθεί μέσα στο σύστημα υγείας. Το “Προλαμβάνω” είναι ένα ξεχωριστό μονοπάτι μέσα στο ΕΣΥ.

Για παράδειγμα, στα καρδιαγγειακά υπάρχει διασύνδεση με πανεπιστημιακές κλινικές και νοσοκομεία. Άνθρωποι που εντοπίστηκαν έγκαιρα έκαναν μέσα σε λίγες ημέρες αγγειοπλαστικές και stent. Μιλάμε για ανθρώπους 35-40 ετών, χειρονάκτες, ανθρώπους που ζουν σε ακριτικές περιοχές, οι οποίοι μέσα σε λίγες ημέρες αντιμετώπισαν το πρόβλημα και συνέχισαν υγιείς τη ζωή τους. Αυτή είναι η πραγματική αξία της πρόληψης.

Το ίδιο ισχύει και στον καρκίνο του μαστού. Εντοπίστηκαν γυναίκες εγκαίρως και αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στον καρκίνο του παχέος εντέρου, αν το self-test βγει θετικό, αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για κολονοσκόπηση. Αν εντοπιστούν πολύποδες, αφαιρούνται επιτόπου και ακολουθεί βιοψία – όλα δωρεάν. Αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί ο πολίτης φεύγει με διάγνωση και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία, χωρίς να χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία».

Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

«Η ΝΔ είναι εφτάψυχη σαν τις γάτες»

Τέλος, σχετικά με το Συνέδριο της ΝΔ, η υφυπουργός ανέφερε: «Καθημερινά ιδρώνουμε τη φανέλα, δεν περιμένουμε τις εκλογές για να δουλέψουμε. Ακούω πολλές φορές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει “δύο ψυχές”. Εγώ λέω ότι είναι εφτάψυχη, σαν τις γάτες. Θεωρώ την κριτική των βουλευτών πολύ εποικοδομητική, μας βοηθούν να είμαστε σε εγρήγορση και πολλές φορές να βλέπουμε προβλήματα που ίσως δεν έχουν φτάσει μέχρι εμάς.

Η πολυφωνία είναι στοιχείο υγείας σε μια μεγάλη παράταξη. Θα ανησυχούσα αν ήμασταν όλοι ίδιοι και λέγαμε ακριβώς τα ίδια.

Το επιτελικό κράτος δεν είναι πρόσωπα, είναι μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτό που κάνει είναι να υπάρχει συντονισμός, αξιολόγηση και έλεγχος, ώστε τα υπουργεία να μη λειτουργούν ως “βιλαέτια” και να μπορούν να προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις.

Ο καθένας κάνει πολιτική με τον δικό του τρόπο και τη δική του προσωπικότητα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Η πολυφωνία βοηθά τη Νέα Δημοκρατία, δεν τη βλάπτει. Αυτό που κρατώ από το συνέδριο είναι ότι υπάρχει κοινή αγωνία και κοινός στόχος: Θέλουμε η χώρα να πάει μπροστά. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών».

