Final 4 Euroleague: 4.000 αστυνομικοί επί ποδός - Κλειστοί δρόμοι και drone - Όλα τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τε σε επιφυλακή για το Final 4 της Euroleague που θα διεξαχθεί στο T

Center από 22 έως 24 Μαΐου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των φιλάθλων ανά ομάδα και οι μετακινήσεις θα γίνουν μέσω προκαθορισμένων σημείων και διαδρομών με αστυνομική συνοδεία.

Θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε περιοχές γύρω από το ΟΑΚΑ, τα ξενοδοχεία των ομάδων και βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Στη φύλαξη θα συμμετέχουν 4.000 αστυνομικοί με επιτήρηση από αέρος μέσω drone της Αστυνομίας.

Η Τροχαία θα έχει αυξημένη παρουσία με τροχονόμους σε κεντρικές διασταυρώσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών. Snapshot powered by AI

Σε επιφυλακή έχει τεθεί η ΕΛ.ΑΣ. ενόψει του Final 4 της Euroleague που διεξάγεται το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο T-Center με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Βαλένθια, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονήσει η ΕΛ.ΑΣ. για τη μετακίνηση των φιλάθλων, θα υπάρξει πλήρης διαχωρισμός ανά ομάδα. Οι μετακινήσεις θα γίνουν μέσω πρικαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αστυνομική συνοδεία.

Σε ό,τι αφορά στα μέτρα της Τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Εξάλλου, από την ΕΛ.ΑΣ. θα διατεθούν 4.000 αστυνομικοί, ενώ θα επιτηρούν συνεχώς από αέρος drone της Αστυνομίας. Παράλληλα, οι Αρχές θα έχουν πρόσβαση και στις 400 κάμερες υψηλής ευκρίνειας που διαθέτει το ΟΑΚΑ.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Αυτές είναι οι ζώνες που έχει χωριστεί το ΟΑΚΑ

Διαβάστε επίσης