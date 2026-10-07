Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

Snapshot Ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης περιγράφει τον καβγά μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα ως κρίση που απειλεί την κοινή τους καλλιτεχνική πορεία 50 ετών.

Ο Δαβαράκης τονίζει ότι η Βίσση και ο Καρβέλας λειτουργούν ως αδιαίρετο καλλιτεχνικό δίδυμο με κοινή ιστορία και ρεπερτόριο.

Η εμπλοκή του εφοπλιστικού κόσμου, και συγκεκριμένα της οικογένειας Κούστα, θεωρείται από τον Δαβαράκη ως παράγοντας που επιδεινώνει την κατάσταση και απειλεί να καταστρέψει τις καριέρες τους.

Η εκρηκτική οικονομική διαχείριση με μεγάλα ποσά χρημάτων χαρακτηρίζεται ως δείγμα νεοπλουτισμού και χυδαιότητας από τον στιχουργό.

Ο Δαβαράκης προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει προσοχή, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή όχι μόνο της καριέρας της Βίσση, αλλά και του Καρβέλα. Snapshot powered by AI

«Η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία, αλλά δύο καριέρες», σχολιάζει ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης για τον καβγά που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο Άρης Δαβαράκης τους χαρακτηρίζει τους ουσιαστικά ως αδιαίρετο καλλιτεχνικό δίδυμο, με κοινή πορεία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. «Η Βίσση και ο Καρβέλας, τους αρεσει δεν τους αρεσει, ειναι σα γκρουπ, σαν "ροκ συγκροτημα"», γράφει και συνεχίζει τονίζοντας: «Πέρυσι στο Καλιμάρμαρο βγηκαν αγκαλιασμένοι εκθειαζοντας ο ένας τον άλλον».

Στη συνέχεια όμως, ο ίδιος μιλά δεικτικά για τον «εφοπλιστικό κόσμο» που, όπως υποστηρίζει, έχει μπει το τελευταίο διάστημα στη ζωή της δημοφιλούς τραγουδίστριας: «Μισός αιώνας καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης τινάζονται στον αερα μεσα σε μια εκρηξη εκατομμυρίων € που ξοδευονται αβερτα σ' ενα πλαίσιο, τολμώ να πω, χυδαιου νεοπλουτισμού».

«Η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία, αλλά δύο καριέρες», καταλήγει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Άρη Δαβαράκη:

Αφού από την ήβη και την εφηβεία μου γράφω στίχους για τραγούδια, δεν μπορώ να κρατηθώ: Η Βίσση και ο Καρβέλας, τους αρέσει δεν τους αρέσει, είναι σα γκρουπ, σαν "ροκ συγκρότημα" που λέει κι' η #Λίνα.

Αν, για όποιον λόγο, η Βίσση δεν τραγουδήσει Καρβέλα τον χειμώνα θα ήταν καλύτερα να τραγουδάει στο μπάνιο της. Δεν έχει άλλα τραγούδια, έχει 400 του Καρβέλα. Εχει και μία κόρη που την λένε Σοφία Καρβέλα. Εναν έρωτα, έναν γάμο κι' ένα διαζύγιο.

Πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο βγήκαν αγκαλιασμένοι εκθειάζοντας ο ένας τον άλλον. Τώρα, μετά την εισβολή στη ζωή της Βίσση του...εφοπλιστικού κόσμου, μισός αιώνας καλλιτεχνικής και ανθρώπινης συνύπαρξης τινάζονται στον αέρα μέσα σε μια έκρηξη εκατομμυρίων € που ξοδεύονται αβέρτα σ' ενα πλαίσιο, τολμώ να πω, χυδαίου νεοπλουτισμού. Οταν λες (περήφανος!) "Εισπράξαμε 7 και ξοδέψαμε 10 εκατομμύρια", από τον κόσμο του θεάματος μόνο γελοίος μπορείς να χαρακτηριστείς.

Προς το παρόν το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η οικογένεια Κούστα, αν δεν προσέξουν οι δύο καλλιτέχνες, μπορεί να καταστρέψει όχι μία, αλλά #δύο καριέρες...

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