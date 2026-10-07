«Είναι το άλλο μου μισό στη μουσική» -Τι είπε η Βίσση για τον Καρβέλα στο ΟΑΚΑ πριν ξεσπάσει πόλεμος

Snapshot Η Άννα Βίσση χαρακτήριζε τον Νίκο Καρβέλα ως «το άλλο της μισό στη μουσική» και τον ευχαριστούσε δημόσια στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Λίγες ημέρες μετά τη συναυλία, η σχέση τους διαταράχθηκε σοβαρά, με τον Καρβέλα να αναφέρεται σε «συντριβή» και «μεγάλη απρέπεια» και να απουσιάζει από τη συναυλία.

Η Άννα Βίσση κατήγγειλε ψυχολογική πίεση από τον Καρβέλα πριν τη συναυλία και απάντησε στις κατηγορίες με αναφορά σε «υποκρισία, λαϊκισμό» και «ντροπή».

Ο Καρβέλας ισχυρίστηκε διαφωνίες σχετικά με την αμοιβή του και την αντιμετώπισή του από την παραγωγή, ενώ η Βίσση ανέφερε ότι απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ πριν τη συναυλία.

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται με αλληλοκατηγορίες και ανακοινώσεις. Snapshot powered by AI

«Είναι κυριολεκτικά το άλλο μου μισό στη μουσική και θα είμαι αιώνια ευγνώμων» έλεγε η Άννα Βίσση για τον Νίκο Καρβέλα από τη σκηνή του ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ερμηνεύσει το «Δώδεκα», μιλώντας για τον άνθρωπο που έχει συνδέσει όσο κανείς άλλος το όνομά του με τη μουσική της διαδρομή.

Τα λόγια της Άννας Βίσση από τη σκηνή του ΟΑΚΑ, όταν μιλούσε για τον «συνθέτη της ζωής της», αποκτούν μια διαφορετική διάσταση, καθώς η σχέση των δύο καλλιτεχνών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ανοιχτής δημόσιας αντιπαράθεσης.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια στη σημερινή της ανακοίνωση, η ένταση φαίνεται πως είχε ήδη επηρεάσει την ίδια πριν από τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου. Η Άννα Βίσση υποστηρίζει ότι ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε να της ασκήσει έντονη ψυχολογική πίεση λίγο πριν από αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει ως «το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου».

«Διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα λόγια αυτά αποκτούν ιδιαίτερο βάρος αν τα συγκρίνει κανείς με όσα έλεγε η ίδια η Άννα Βίσση λίγες ώρες αργότερα, πάνω στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Τι είπε στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Νίκο Καρβέλα λίγο πριν τραγουδήσει το «Δώδεκα».

«Είναι μία ωραία στιγμή να ευχαριστήσω τον Νίκο Καρβέλα. Έχω πει πάρα πολλά πράγματα για τον Νίκο, κάθε φορά που τραγουδάω, για τον απλούστατο λόγο πως κάθε πράγμα που τραγουδάω είναι δικό του. Είναι κυριολεκτικά το άλλο μου μισό στη μουσική και θα είμαι αιώνια ευγνώμων για όλα αυτά που μου έχει γράψει μέχρι σήμερα. Αυτό το τραγούδι που θα πω τώρα είναι σαν να είναι η περίληψη όλων των τραγουδιών μας. Δεν είναι μόνο δώδεκα... είναι γύρω στα 400 κάτι...αλλά δεν ξέρω αυτό το τραγούδι είναι συμβολικό για την αγάπη μου για τον συνθέτη της ζωής μου».

Μόλις 11 ημέρες αργότερα, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει δραματικά. Ο Νίκος Καρβέλας, με τη χθεσινή, (6/10), μακροσκελή ανακοίνωσή του, μίλησε για «συντριβή» και για «μεγάλη απρέπεια» εις βάρος του, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν βρέθηκε στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Σήμερα, (7/10), ήρθε η απάντηση της Άννας Βίσση, η οποία έκανε λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό» και απάντησε στη «συντριβή» του Καρβέλα με μία διαφορετική λέξη: «ντροπή».

Η «συντριβή» του Καρβέλα και η απάντηση της Βίσση

Στη χθεσινή του ανακοίνωση, ο Νίκος Καρβέλας περιέγραψε μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την Άννα Βίσση, αλλά και σοβαρή διαφωνία με την εταιρεία παραγωγής σχετικά με την αμοιβή του και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε λίγες ώρες πριν από τη συναυλία.

«Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου. Φυσικά, δεν πήγα στη συναυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, απάντησε σήμερα με δική της μακροσκελή ανακοίνωση.

«Ένα δελτίο τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει επίσης ότι ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ απαντά σημείο προς σημείο στους ισχυρισμούς του συνθέτη.

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