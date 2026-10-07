«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της

«Εσύ μιλάς για συντριβή εγώ για ντροπή»

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Άννα Βίσση κατηγορεί τον Νίκο Καρβέλα ότι απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ λίγες μέρες πριν από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
  • Η τραγουδίστρια δηλώνει ότι ο Καρβέλας απείλησε να εμποδίσει τη συναυλία και να τη δυσφημίσει προσωπικά και επαγγελματικά.
  • Η Βίσση αναφέρει πως τους τελευταίους μήνες βοήθησε οικονομικά τον Καρβέλα με πάνω από 500.000 ευρώ, παρά την απειλητική του συμπεριφορά.
  • Η παραγωγή της συναυλίας απέκλεισε τον Καρβέλα λόγω της εκβιαστικής του συμπεριφοράς και των απειλών προς τη Βίσση.
  • Η Άννα Βίσση δηλώνει πως αυτή είναι η τελευταία δημόσια τοποθέτησή της για το θέμα και επιμένει στην αλήθεια της απέναντι στους ισχυρισμούς του Καρβέλα.
Snapshot powered by AI

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνει η κόντρα Βίσση - Καρβέλα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια σήκωσε το γάντι και με μια μακροσκελή δήλωση απαντά στον Νίκο Καρβέλα στους ίδιους τόνους μεταξύ άλλων αναφέροντας: «Με απειλούσε ότι δεν θα τολμώ να βγω από το σπίτι μου, θα με κατέστρεφε»

Η Άννα Βίσση καταγγέλλει ότι ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε λίγο πριν την μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ 1,5 εκατ. ευρώ και καταρρίπτει τα όσα ισχυρίστηκε ο συνθέτης, στη χθεσινή του δήλωση.

Η τραγουδίστρια αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες έχει βοηθήσει οικονομικά τον Νίκο Καρβέλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Ένα δελτίο τύπου τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία, άφηνε όλους, και κυρίως εμένα, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα».

Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών.

Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, ότι αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής μου Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων, ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμισε ο άνθρωπος που τους τελευταίους έξι μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού, δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης, με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων.

Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεων του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας; Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη ημέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά;

Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου.

Όσο για τη «φίμωση» που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δε θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δε θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμαι. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα, εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, η οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνιδα από την αρχή της καριέρας μου.

Τελικά, για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ’ όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.

Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα.

Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Άννα Βίσση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ