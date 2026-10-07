Δημητρακόπουλος: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη
Τι απάντησε για το ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει από την Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
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- Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκτιμά ότι ο Νίκος Καρβέλας πιθανότατα δεν θα απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
- Τα έσοδα τόσο για τον Καρβέλα όσο και για τον στιχουργό είναι σημαντικά, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα απαγόρευσης.
- Σε περίπτωση απαγόρευσης, η πλευρά της Βίσση θα αξιολογήσει τους λόγους και θα προχωρήσει με νομικές ενέργειες.
- Ο Δημητρακόπουλος προσπάθησε να μεσολαβήσει για διάλογο μεταξύ των δύο, αλλά απέτυχε.
- Η εντολή που έχει είναι να σταματήσει κάθε διάλογος και να αφεθούν τα ζητήματα να κριθούν από τη Δικαιοσύνη.
«Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τα τραγούδια του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, δεν είναι τόσο αφελής», σχολίασε σήμερα ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με αφορμή την σφοδρή αντιπαράθεση του άλλοτε ζευγαριού, σε καλλιτεχνικό και προσωπικό επίπεδο.
Όπως διευκρίνισε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. Δημητρακόπουλος τα έσοδα και για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για τον στιχουργό, είναι πολλά, οπότε θεωρεί ότι ο μουσικός δεν θα προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση ωστόσο, όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, «θα αξιολογήσουμε τους λόγους».
«Προσπάθησα να βάλω γέφυρες γιατί αυτοί αυτοί οι δύο είναι πολιτισμικά κεφάλαια για τη χώρα, είναι Σιαμαίοι, αλλά δεν τα κατάφερα», είπε επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος,
Πρόσθεσε μάλιστα ότι πλέον η εντολή που έχει τόσο από την εταιρία παραγωγής όσο και από την Άννα Βίσση είναι πως σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.