Δημητρακόπουλος: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη

Snapshot Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκτιμά ότι ο Νίκος Καρβέλας πιθανότατα δεν θα απαγορεύσει στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Τα έσοδα τόσο για τον Καρβέλα όσο και για τον στιχουργό είναι σημαντικά, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα απαγόρευσης.

Σε περίπτωση απαγόρευσης, η πλευρά της Βίσση θα αξιολογήσει τους λόγους και θα προχωρήσει με νομικές ενέργειες.

Ο Δημητρακόπουλος προσπάθησε να μεσολαβήσει για διάλογο μεταξύ των δύο, αλλά απέτυχε.

Η εντολή που έχει είναι να σταματήσει κάθε διάλογος και να αφεθούν τα ζητήματα να κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

«Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να λέει τα τραγούδια του, αλλά δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, δεν είναι τόσο αφελής», σχολίασε σήμερα ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με αφορμή την σφοδρή αντιπαράθεση του άλλοτε ζευγαριού, σε καλλιτεχνικό και προσωπικό επίπεδο.

Όπως διευκρίνισε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. Δημητρακόπουλος τα έσοδα και για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για τον στιχουργό, είναι πολλά, οπότε θεωρεί ότι ο μουσικός δεν θα προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Σε αντίθετη περίπτωση ωστόσο, όπως είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, «θα αξιολογήσουμε τους λόγους».

«Προσπάθησα να βάλω γέφυρες γιατί αυτοί αυτοί οι δύο είναι πολιτισμικά κεφάλαια για τη χώρα, είναι Σιαμαίοι, αλλά δεν τα κατάφερα», είπε επίσης ο κ. Δημητρακόπουλος,

Πρόσθεσε μάλιστα ότι πλέον η εντολή που έχει τόσο από την εταιρία παραγωγής όσο και από την Άννα Βίσση είναι πως σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

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