Βίντεο: Η επική αντίδραση της Amanda Seyfried όταν είδε τη 9χρονη κόρη της με μάσκα «Scream»

Η ξεκαρδιστική φάρσα της μικρής Νίνα με αφορμή το Halloween στη μητέρα της, Amanda Seyfried 

Ανθή Κουρεντζή

Βίντεο: Η επική αντίδραση της Amanda Seyfried όταν είδε τη 9χρονη κόρη της με μάσκα «Scream»
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Snapshot
  • Η Amanda Seyfried δημοσίευσε ένα βίντεο όπου η 9χρονη κόρη της, Nina, την τρομάζει φορώντας μάσκα από τη σειρά ταινιών «Scream».
  • Η ηθοποιός αντέδρασε με κραυγή μόλις είδε την κόρη της και διέκοψε την εγγραφή.
  • Το βίντεο έγινε viral και έλαβε θετικά σχόλια από διάσημους όπως η Lindsay Lohan, Naomi Watts και Olivia Wilde.
  • Ο επίσημος λογαριασμός του «Scream» σχολίασε χιουμοριστικά στη δημοσίευση της Seyfried.
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Μια απολύτως χαλαρή μουσική στιγμή της Amanda Seyfried μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε… σκηνή τρόμου, χάρη στην 9χρονη κόρη της, Nina.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η 40χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα Reel στο οποίο φαίνεται να παίζει ντούλτσιμερ και να τραγουδά το «A Case of You» της Joni Mitchell. Όσο όμως η Seyfried ήταν συγκεντρωμένη στο τραγούδι της, η μικρή Nina εμφανίστηκε αθόρυβα στο βάθος του πλάνου φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα από τη σειρά ταινιών «Scream» και άρχισε να πλησιάζει σιγά-σιγά τη μητέρα της.

https://www.instagram.com/reel/DeK2uiER5cY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Amanda Seyfried αντιλήφθηκε την παρουσία της κόρης της μέσα από την οθόνη του κινητού και έβγαλε μια δυνατή κραυγή, ενώ στη συνέχεια έσπευσε να σταματήσει την εγγραφή.

Το αυθόρμητο στιγμιότυπο έκανε αμέσως αίσθηση στα social media, με αρκετούς διάσημους να αντιδρούν στο βίντεο.

Ανάμεσα σε όσους έκαναν like ήταν η συμπρωταγωνίστριά της στο «Mean Girls», Lindsay Lohan, καθώς και οι Naomi Watts, Nikki Reed, Olivia Wilde και Chelsea Handler.

Η Krysten Ritter σχολίασε με emojis γέλιου, ενώ ακόμη και ο επίσημος λογαριασμός του «Scream» μπήκε στο παιχνίδι, γράφοντας: «Sorry my bad».

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