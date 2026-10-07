Ο Marc Summers για τη διπλή μάχη με τον θάνατο: Από τον καρκίνο στο τροχαίο που του άλλαξαν τη ζωή

Snapshot Ο Marc Summers διαγνώστηκε το 2010 με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και ζει με την ασθένεια εδώ και 15 χρόνια χάρη σε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Το 2012 υπέστη σοβαρό τροχαίο χωρίς ζώνη ασφαλείας, που προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο και μόνιμο μούδιασμα, αλλά διατήρησε την όρασή του.

Μετά το τροχαίο, άλλαξε συνήθεια και πλέον φορά πάντα ζώνη ασφαλείας σε ταξί και Uber.

Ο Summers εκφράζει ευγνωμοσύνη για την καριέρα του και τη ζωή του, τονίζοντας ότι η τηλεόραση ήταν πάθος και ποτέ δεν ένιωσε ότι δούλεψε πραγματικά.

Η προσωπική του ζωή περιλαμβάνει γάμο με τη σύζυγό του Alice, την οποία αποφάσισε αυθόρμητα να παντρευτεί όταν την είδε για πρώτη φορά. Snapshot powered by AI

Ο Marc Summers, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με το «Double Dare» του Nickelodeon και αργότερα με το «Unwrapped», μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για δύο στιγμές που παραλίγο να του στοιχίσουν τη ζωή.

Σήμερα, στα 75 του και με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την πρεμιέρα του «Double Dare», ο πρώην παρουσιαστής κάνει έναν απολογισμό της διαδρομής του και παραδέχεται πως αισθάνεται περισσότερο από τυχερός που εξακολουθεί να είναι εδώ.

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε το 2010, όταν διαγνώστηκε με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, μια μορφή καρκίνου του αίματος με την οποία, όπως λέει, ζει εδώ και 15 χρόνια.

«Ζω με αυτό. Έχουν περάσει 15 χρόνια τώρα», ανέφερε στο PEOPLE. Ο Summers αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία τρεις διαφορετικές φορές, όμως στην τελευταία προσπάθεια η θεραπεία δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Μου είπαν: “Αυτές είναι οι επιλογές. Ή θα σε βάλουμε σε πολύ πιο βαριά θεραπεία, θα χάσεις τα μαλλιά σου και θα είσαι πολύ άρρωστος, ή υπάρχουν πλέον αυτά τα χάπια. Δεν λειτουργούν σε όλους, αλλά αν λειτουργήσουν, είναι κάτι πολύ σημαντικό”».

Στη δική του περίπτωση, η νέα αγωγή αποδείχθηκε αποτελεσματική. «Τα παίρνω κάθε μέρα και θα τα παίρνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Βοηθούν ώστε τα λευκά αιμοσφαίρια να κάνουν αυτό που πρέπει και η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία να παραμένει υπό έλεγχο», εξήγησε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Marc Summers:

Το τροχαίο που του «έσπασε κάθε κόκαλο στο πρόσωπο»

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 2012, ο Marc Summers ήρθε ξανά αντιμέτωπος με τον θάνατο, αυτή τη φορά σε ένα σοβαρό τροχαίο στη Φιλαδέλφεια.

Το ταξί στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα και, επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ο ίδιος εκσφενδονίστηκε προς τα εμπρός. «Δεν φορούσα ζώνη, πετάχτηκα μπροστά και χτύπησα πάνω στο μηχάνημα της πιστωτικής κάρτας που ήταν ακριβώς μπροστά μου. Έχασα τις αισθήσεις μου», εξομολογείται.

Όταν συνήλθε, όπως λέει, ήταν αποπροσανατολισμένος και δεν καταλάβαινε πού βρισκόταν. Στο νοσοκομείο έμαθε ότι είχε «σπάσει κάθε κόκαλο στο πρόσωπό» του. Χάρη σε μια ομάδα γιατρών και πλαστικών χειρουργών κατάφερε να αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό, αν και μέχρι σήμερα έχει μόνιμο μούδιασμα στο πρόσωπο. «Αν με κοιτάξεις προσεκτικά στις φωτογραφίες, το ένα μάτι είναι λίγο πιο χαμηλά», λέει. «Ευτυχώς, η όρασή μου παραμένει πολύ καλή».

Από εκείνη τη μέρα, πάντως, άλλαξε μία συνήθεια για πάντα. «Τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνω κάθε φορά που μπαίνω σε Uber ή ταξί είναι, φυσικά, να βάζω τη ζώνη μου».

«Δεν έχω δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή μου»

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα του, ο Marc Summers λέει ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να πιστέψει πόσο απρόβλεπτη υπήρξε η ζωή του. «Νιώθω πραγματικά τυχερός που είμαι ζωντανός, μετά απ’ όσα έχω περάσει», σημείωσε.

Παράλληλα, μίλησε με αγάπη για την καριέρα του στην τηλεόραση και στη σκηνή.

«Το να παρουσιάζω, να εμφανίζομαι και να κάνω αυτό που έκανα σε όλη μου τη ζωή, αυτό ήταν η διασκέδασή μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι δούλεψα πραγματικά. Ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να βρω το πάθος μου και να μπορώ να το κάνω».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι τίποτα δεν του χαρίστηκε. «Δούλεψα πάρα πολύ για να φτάσω εκεί. Κανείς δεν μου το έδωσε. Αλλά εκτίμησα κάθε στιγμή».

«Βλέπεις εκείνο το κορίτσι εκεί πάνω; Θα το παντρευτώ»

Στην ίδια πρόσφατη συνέντευξη, ο Marc Summers θυμήθηκε και μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής του, μιλώντας για τη σύζυγό του, Alice.

Όπως αποκάλυψε, όταν την είδε για πρώτη φορά, είχε πει αυθόρμητα:«Βλέπεις εκείνο το κορίτσι εκεί πάνω; Θα την παντρευτώ». Και, όπως αποδείχθηκε, αυτή η αυθόρμητη φράση έμελλε να γίνει πραγματικότητα. Μετά από μια καριέρα δεκαετιών, μια μάχη με τον καρκίνο και ένα τροχαίο που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, ο Marc Summers μοιάζει σήμερα να συνοψίζει όλη τη διαδρομή του σε μία λέξη: τύχη.

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