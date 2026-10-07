Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας ξέσπασε στη Τζούλια Ρόμπερτς: Το ντροπιαστικό επεισόδιο που τον «στοιχειώνει»

Ο 82χρονος ηθοποιός αποκάλυψε το ντροπιαστικό σκηνικό με την Τζούλια Ρόμπερτς στις Χρυσές Σφαίρες του 1990

Ανθή Κουρεντζή

Όταν ο Μάικλ Ντάγκλας ξέσπασε στη Τζούλια Ρόμπερτς: Το ντροπιαστικό επεισόδιο που τον «στοιχειώνει»
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  • Ο Μάικλ Ντάγκλας περιγράφει στο βιβλίο του ένα ντροπιαστικό επεισόδιο το 1990, όταν υπό την επήρεια αλκοόλ ξέσπασε εναντίον της Τζούλια Ρόμπερτς σε πάρτι των Χρυσών Σφαιρών.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονταν στην ταινία Flatliners και ο Ντάγκλας αντέδρασε επειδή είδε τη Ρόμπερτς να κρατάει αγκαλιά τον γιο του.
  • Την επόμενη ημέρα ο Ντάγκλας ζήτησε συγγνώμη από την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Κίφερ Σάδερλαντ, με τον οποίο διατηρεί ακόμα φιλική σχέση, σε αντίθεση με τη Ρόμπερτς.
  • Στα απομνημονεύματά του, ο Ντάγκλας αναφέρεται στην περίοδο των εξαρτήσεών του, περιγράφοντας τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ και κοκαΐνης, και την εισαγωγή του σε κέντρο αποκατάστασης το 1992 μετά από τελεσίγραφο της συζύγου του.
  • Ο ίδιος παραδέχεται ότι πριν την αποτοξίνωση δεν θεωρούσε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με τις ουσίες.
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Ο Μάικλ Ντάγκλας επιστρέφει σε μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές της ζωής του και την αφηγείται χωρίς ωραιοποίηση στο νέο του βιβλίο, «One Helluva Ride».

Ο 82χρονος ηθοποιός αποκαλύπτει ότι, στο αποκορύφωμα της εξάρτησής του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ξέσπασε εναντίον της Τζούλια Ρόμπερτς σε πάρτι των Χρυσών Σφαιρών, το 1990.

Το περιστατικό συνέβη την περίοδο που οι δύο τους συνεργάζονταν στην ταινία Flatliners. Ο Ντάγκλας είχε πάει στο πάρτι μαζί με τον τότε 13χρονο γιο του, Κάμερον, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς βρισκόταν εκεί με τον Κίφερ Σάδερλαντ, με τον οποίο διατηρούσε τότε σχέση.

Όπως γράφει ο ίδιος, κάποια στιγμή είδε τη Ρόμπερτς να έχει αγκαλιάσει τον γιο του και, επηρεασμένος από το αλκοόλ, αντέδρασε ακραία.

«Βλέποντάς τον, μου φάνηκε σοκαρισμένος… αλλά εγώ ήμουν αρκετά μεθυσμένος», παραδέχεται. Τότε, της φώναξε: «Πάρε τα χέρια σου από τον γιο μου και πάρε αυτή τη Χρυσή Σφαίρα και βάλ’ την εκεί που δεν λάμπει ο ήλιος».

Deauville Film Festival : Film

Ο Μάικλ Ντάγκλας, ο Κίφερ Σάδερλαντ και η Τζούλια Ρόμπερτς / Getty Images

Η συγγνώμη την επόμενη ημέρα

Το επόμενο πρωί, ο συνεργάτης του στην παραγωγή, Ρικ Μπίμπερ, τον κάλεσε και του είπε ότι είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Ντάγκλας συνειδητοποίησε ότι είχε ξεπεράσει τα όρια απέναντι σε μία από τις πιο περιζήτητες νέες ηθοποιούς του Χόλιγουντ και έσπευσε να απολογηθεί.

Έστειλε λουλούδια στην Τζούλια Ρόμπερτς και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη προσωπικά τόσο από εκείνη όσο και από τον Κίφερ Σάδερλαντ.

«Ευτυχώς, με συγχώρεσαν αρκετά ώστε να ξεπεράσουμε το περιστατικό και να ολοκληρώσουμε την ταινία», γράφει.

Όπως προσθέτει, παρέμεινε φίλος με τον Σάδερλαντ. «Με την Τζούλια, όχι και τόσο».

Πέντε ποτά και ένα γραμμάριο κοκαΐνης»

Στα απομνημονεύματά του, ο Μάικλ Ντάγκλας μιλά με ειλικρίνεια για την περίοδο των εξαρτήσεών του περιγράφοντας ότι μια «τυπική βραδιά» για εκείνον μπορούσε να περιλαμβάνει πέντε ποτά και ένα γραμμάριο κοκαΐνης, σε μια εποχή κατά την οποία, όπως σημειώνει, η χρήση ουσιών ήταν ιδιαίτερα κανονικοποιημένη στους κύκλους του Χόλιγουντ.

Το 1992 μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης για εξάρτηση από το αλκοόλ και άλλες ουσίες, αφού η τότε σύζυγός του, Ντιάντρα Λούκερ, του έθεσε τελεσίγραφο: θεραπεία ή διαζύγιο.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι μέχρι να μπει στο κέντρο δεν θεωρούσε ότι είχε πραγματικό πρόβλημα.

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