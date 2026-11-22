Snapshot Η Météo-France διαψεύδει τα καταστροφολογικά σενάρια για έναν εξαιρετικά ψυχρό χειμώνα στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τα παραπλανητικά και υπερβολικά.

Η διάσπαση του πολικού στροβίλου δεν συνεπάγεται απαραίτητα ψυχρές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη, καθώς η πορεία των ψυχρών αερίων μαζών είναι δύσκολα προβλέψιμη.

Τα επίσημα μοντέλα προβλέπουν πιθανότητα 70% για θερμότερο χειμώνα από το μέσο όρο κατά το τρίμηνο Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου στην Ευρώπη.

Η κλιματική αλλαγή περιορίζει την ένταση των ψυχρών επεισοδίων, καθιστώντας τους χειμώνες με έντονα σιβηρικά χαρακτηριστικά όλο και πιο σπάνιους στη Δυτική Ευρώπη.

Ο κύριος κίνδυνος για την Ευρώπη το χειμώνα είναι οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι, που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες εβδομάδες, το διαδίκτυο και οι εφημερίδες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κατακλυστεί από εντυπωσιακούς τίτλους που προαναγγέλλουν αποκαλυπτικά σενάρια για τον επερχόμενο χειμώνα, με χιόνια ακόμη και στα πεδινά και θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε εποχή παγετώνων.

Όλη αυτή η αναστάτωση ξεκίνησε από τις ειδήσεις για την πρόωρη κατάρρευση του πολικού στροβίλου, ένα πραγματικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που πυροδότησε τη φαντασία πολλών συντακτών.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για τις μακροπρόθεσμες και εποχικές προγνώσεις του καιρού, η επιστήμη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ανάλυση βάσει αξιόπιστων μαθηματικών μοντέλων. Σήμερα, ο γαλλικός Τύπος δημοσίευσε σημαντικές διευκρινίσεις, οι οποίες βασίζονται στα επίσημα στοιχεία της Météo-France, της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Γαλλίας.

Το γαλλικό ινστιτούτο αποφάσισε να παρέμβει δημόσια και με σαφή τρόπο, επιχειρώντας να περιορίσει τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τις λανθασμένες ερμηνείες της στρατοσφαιρικής θέρμανσης.

Οι Γάλλοι ειδικοί βάζουν φρένο στα σενάρια όσων προσδοκούν ακραίο ψύχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι καταστροφολογικοί τίτλοι για έναν επερχόμενο εξαιρετικά βαρύ χειμώνα είναι παραπλανητικοί, υπερβολικοί και, κυρίως, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επίσημη πρόγνωση των ευρωπαϊκών μετεωρολογικών κέντρων.

Πώς λειτουργεί πραγματικά ο πολικός στρόβιλος και γιατί η στρατοσφαιρική θέρμανση δεν προαναγγέλλει ψύχος

Για να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της κατηγορηματικής διάψευσης, οι κλιματολόγοι στο Παρίσι ανέλυσαν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ατμοσφαιρικές τηλεσυνδέσεις. Είναι γεγονός ότι στην ανώτερη στρατόσφαιρα καταγράφεται μια ασυνήθιστη άνοδος της θερμοκρασίας, το φαινόμενο που είναι γνωστό ως στρατοσφαιρική θέρμανση, η οποία μπορεί να προκαλέσει τη διάσπαση της μεγάλης περιοχής χαμηλών πιέσεων που βρίσκεται πάνω από τον Βόρειο Πόλο.

Ωστόσο, το βασικό λάθος των μέσων ενημέρωσης ήταν ότι συνέδεσαν αυτομάτως τη διάσπαση του πολικού στροβίλου με τη βέβαιη έλευση πολικών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη.

Η μετεωρολογία είναι μια σύνθετη και μη γραμμική επιστήμη. Όταν ο πολικός στρόβιλος διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες διαφεύγουν από την Αρκτική, ωστόσο η πορεία που θα ακολουθήσουν είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί, ιδιαίτερα σε χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία μπορεί να κατευθυνθούν προς τη Βόρεια Αμερική, να κινηθούν προς τις απέραντες ασιατικές πεδιάδες ή να επηρεάσουν την Ανατολική Ευρώπη, αφήνοντας τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπό την επίδραση ήπιων ωκεάνιων ρευμάτων.

Επομένως, το να υποστηρίζει κανείς με βεβαιότητα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα θαφτούν κάτω από μέτρα χιονιού εξαιτίας αυτού του στρατοσφαιρικού φαινομένου σημαίνει ότι αγνοεί πλήρως τη δυναμική των ατμοσφαιρικών εμποδισμών και των αεροχειμάρρων στην τροπόσφαιρα, οι οποίοι καθορίζουν την εξέλιξη του καιρού στην Ευρώπη.

Η επίσημη πρόγνωση: Πιθανότητα 70% για θερμότερο χειμώνα

Αφήνοντας στην άκρη τις εικασίες και εξετάζοντας τα αριθμητικά δεδομένα των υπερυπολογιστών, η εικόνα που προκύπτει είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που παρουσιάζουν τα υπερβολικά δημοσιεύματα.

Η Météo-France επανέλαβε με σαφήνεια τα αποτελέσματα των επίσημων εποχικών μοντέλων, δημοσιοποιώντας συγκεκριμένα ποσοστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, υπάρχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα 70% να είναι το χειμερινό τρίμηνο θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα.

Το ποσοστό αφορά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και προκύπτει από την επεξεργασία χιλιάδων πιθανών σεναρίων. Αποτελεί μια ένδειξη που απομακρύνει το ενδεχόμενο επιστροφής σε χειμώνες ανάλογους με εκείνους της δεκαετίας του 1980.

Μια τόσο υψηλή πιθανότητα για θερμότερες συνθήκες σημαίνει ότι, στη μεγάλη πλειονότητα των ατμοσφαιρικών προσομοιώσεων, οι δυτικοί άνεμοι από τον Ατλαντικό και οι υποτροπικοί αντικυκλώνες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού στη Μεσόγειο και στις χώρες που βρέχονται από τον Ατλαντικό.

Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μεγάλα διαστήματα με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, κατά τα οποία οι θερμοκρασίες θα διατηρούνται πάνω από τις ιστορικές μέσες τιμές. Ως αποτέλεσμα, περιορίζονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα και παρατεταμένους παγετούς στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.

Η κλιματική αλλαγή και η επίδρασή της στα καιρικά φαινόμενα

Στο επίκεντρο της παρουσίασης των Γάλλων επιστημόνων βρίσκεται μια θεμελιώδης κλιματική παράμετρος, η οποία συχνά παραβλέπεται: η διαφορά ανάμεσα στη φυσική μεταβλητότητα της ατμόσφαιρας και στη μακροπρόθεσμη τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το σχετικό έγγραφο υπογραμμίζει ότι οι επιμέρους διακυμάνσεις του πολικού στροβίλου, ακόμη και όταν είναι ιδιαίτερα έντονες και ιστορικής σημασίας, δεν αρκούν πλέον για να αντισταθμίσουν τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η μέση θερμοκρασία του πλανήτη και η θερμική ενέργεια που αποθηκεύεται στους ωκεανούς έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτό το πλεόνασμα ενέργειας λειτουργεί σαν μια τεράστια θερμική κουβέρτα.

Ακόμη και αν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοήσουν την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών, αυτές θα πρέπει να κινηθούν πάνω από θάλασσες με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πάνω από ευρωπαϊκές περιοχές που δεν έχουν πλέον την ίδια δυνατότητα να ψυχθούν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, όταν το ψύχος φτάνει στις περιοχές μας, η έντασή του μπορεί να είναι σημαντικά περιορισμένη.

Φυσικοί παράγοντες, όπως το φαινόμενο Λα Νίνια, το Ελ Νίνιο ή οι διαταραχές στη στρατόσφαιρα, δεν μπορούν πλέον να εξαλείψουν την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Έτσι, οι χειμώνες με έντονα σιβηρικά χαρακτηριστικά στη Δυτική Ευρώπη αποτελούν ολοένα και πιο σπάνιο και στατιστικά περιορισμένο ενδεχόμενο.

Τι πρέπει πραγματικά να περιμένουμε τους επόμενους χειμερινούς μήνες

Με βάση τις σημαντικές αυτές διευκρινίσεις της Météo-France, η εικόνα για τους επόμενους μήνες χρειάζεται να αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που παρουσιάζουν οι εντυπωσιακοί τίτλοι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε έναν χειμώνα που θα θυμίζει καλοκαίρι ή ότι το κρύο έχει εξαφανιστεί οριστικά. Σημαίνει, όμως, ότι η ψυχρή περίοδος ενδέχεται να έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που υπόσχονται τα ακραία σενάρια.

Το βασικό χαρακτηριστικό του χειμώνα αναμένεται να είναι η έντονη ατμοσφαιρική δραστηριότητα, με σημαντική επίδραση των ωκεάνιων διαταραχών.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Δυτική Ευρώπη ενδέχεται να μην είναι οι χιονοπτώσεις στα πεδινά ή ο παρατεταμένος παγετός, αλλά οι ακραίες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους από τον Ατλαντικό και τις καταρρακτώδεις βροχές, που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Φυσικά, δεν αποκλείονται σύντομα διαστήματα ψύχους και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφεται, αυτά θα είναι παροδικά επεισόδια μέσα σε μια χειμερινή περίοδο που θα χαρακτηρίζεται κυρίως από ηπιότερες συνθήκες.

Η παρέμβαση των Γάλλων ειδικών αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδονται τα επιστημονικά δεδομένα. Η ανάλυση του καιρού απαιτεί συνολική αξιολόγηση των στοιχείων και όχι αποσπασματική ερμηνεία μεμονωμένων ατμοσφαιρικών φαινομένων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο και περισσότερο τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, η πρόβλεψη ενός εξαιρετικά ψυχρού χειμώνα με βάση και μόνο τη διάσπαση του πολικού στροβίλου αποτελεί, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, ένα εξαιρετικά επισφαλές στοίχημα.

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