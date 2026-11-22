Μια διαφορετική εικόνα για την εξέλιξη του ανθρώπινου βιοτικού επιπέδου τα τελευταία 7.000 χρόνια αποκαλύπτει μεγάλη επιστημονική έρευνα, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση περισσότερων από 18.000 αρχαίων οστών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν οδηγούσε απαραίτητα σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ η ποιότητα της διατροφής έπαιζε καθοριστικό ρόλο στο ύψος των ανθρώπων.

Ειδικότερα, οι ερευνητές εξέτασαν 18.457 οστά από 783 αρχαιολογικές θέσεις σε 45 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν στη Γερμανία και του Ινστιτούτου Γεωανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ.

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