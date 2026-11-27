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Κεντρικό ρόλο στην πρώτη από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εικονικών μισθώσεων κατοικιών για αστυνομικούς και άλλους ένστολους αποδίδει η δικογραφία στη λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα». Πρόκειται για πρώην σύζυγο αστυνομικού των ΜΑΤ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ στο δίκτυο είχαν ενεργό συμμετοχή και στενά συγγενικά της πρόσωπα.

Η λογίστρια φέρεται να είχε οργανώσει τη διαχείριση των χρημάτων μέσω συγγενών της, αποφεύγοντας η ίδια τις απευθείας επαφές με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να περιορίζει την έκθεσή της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινά αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις επιστροφές χρημάτων στους πελάτες του κυκλώματος.

Ενδεικτικές της δραστηριότητας που περιγράφεται στη δικογραφία είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές. Σε μία από αυτές, όπως παρουσιάζει η ΕΡΤ, η «Μαρκέλλα» συζητά με τη μητέρα της για τη συγκέντρωση χρημάτων και την παραλαβή των λεγόμενων «ταμείων»:

-Λογίστρια «Μαρκέλλα»: «Θα περάσω από τη Ν… να πάρω δύο ταμεία που έχει. Το ταμείο το χθεσινό το έχεις εσύ;»

-Μητέρα: «Ναι, μαζί μου το έφερα, μήπως το χρειαζόσουν».

Σε άλλη συνομιλία, η μητέρα της τη ρωτά αν είχε δώσει ξανά χρήματα, με τη λογίστρια να απαντά ότι είχε διαθέσει σημαντικό ποσό από δικά της χρήματα, τα οποία, όπως αναφέρει, δεν γνώριζε κανείς.

-Μητέρα: «Έδωσες πάλι χρήμα σήμερα;»

-Λογίστρια: «Έδωσα από την τσέπη μου πολύ, από αυτά που έχω εγώ που δεν τα ξέρει κανείς. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα πονέσω πολύ».

Ο ρόλος της μητέρας και τα ταξίδια για τα μετρητά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημαντική φέρεται να ήταν και η συμβολή της μητέρας της λογίστριας. Η ίδια ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, τη Λέρο και την Κω, προκειμένου να παραλαμβάνει μετρητά που συνδέονταν με τις εικονικές αποδείξεις. Για τη συμμετοχή της, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, λάμβανε αμοιβή από την κόρη της.

Σε καταγεγραμμένο διάλογο, η λογίστρια τη ρωτά αν έχει πληρωθεί για τη συνδρομή της, με τη μητέρα της να απαντά ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί, καθώς έχει χρήματα από τον πατέρα της.

-Λογίστρια: «Εσύ έχεις πληρωθεί καθόλου;»

-Μητέρα: «Όχι, δεν πειράζει. Τώρα έχω από του πατέρα σου, μην αγχώνεσαι».

Η ανιψιά και οι συναλλαγές μέσω IRIS

Στο δίκτυο φέρεται να είχε ενταχθεί και η ανιψιά της «Μαρκέλλας», στην οποία είχε ανατεθεί η εποπτεία των καταλυμάτων. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της, όπως προκύπτει από την έρευνα, αποτυπώνεται και στον τρόπο διεκπεραίωσης ορισμένων συναλλαγών, καθώς πληρωμές μέσω IRIS πραγματοποιούνταν με τη χρήση δικών της τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών του πατέρα της.

Χαρακτηριστικός είναι διάλογος στον οποίο η μητέρα της λογίστριας ζητά από την ανιψιά να της δώσει το τηλέφωνό της για να πραγματοποιηθεί πληρωμή 50 ευρώ μέσω IRIS.

-Μητέρα: «Κάποιος μου ζήτησε IRIS, 50 ευρώ, να δώσω το νούμερό σου;»

-Ανιψιά: «Εντάξει».

Ο αστυνομικός που φέρεται να αναζητούσε νέους πελάτες

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο εν διαστάσει σύζυγος της λογίστριας, αστυνομικός με έδρα τα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να αξιοποιούσε τις γνώσεις του λόγω της υπηρεσιακής του ιδιότητας, καθώς γνώριζε τα ποσά που προβλέπονταν για τις αποζημιώσεις μετακίνησης των ένστολων, αλλά και πιθανά κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, φέρεται να αναζητούσε νέους αστυνομικούς που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το κύκλωμα, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, 2.000 ευρώ κάθε μήνα για τον ρόλο του.

Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στο υλικό της έρευνας, η λογίστρια αναφέρεται στη συμβολή του συζύγου της και στο μηνιαίο ποσό που φέρεται να λάμβανε, ενώ η μητέρα της αντιδρά με έκπληξη.

-Λογίστρια: «Είπε ότι έχει βάλει κι εκείνος ένα λιθαράκι για να γίνω αυτό που είμαι… Και του λέει η Κ… γι’ αυτό σου δίνει η Μαρκέλλα δύο χιλιάρικα τον μήνα;»

-Μητέρα: «Τι αρρωστημένη κατάσταση είναι αυτή;»

Η δεύτερη οργάνωση με έδρα το Γκύζη

Την ίδια ώρα, οι αρχές περιγράφουν τη δράση και δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσε από το 2020 μέσα από διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να εξυπηρετούσε αποκλειστικά αστυνομικούς και λιμενικούς που μετακινούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.

Ενδεικτική του τρόπου λειτουργίας της είναι συνομιλία στην οποία ο φερόμενος ως αρχηγός, γνωστός με το όνομα «Γιώργος», εμφανίζεται να απορρίπτει ενδιαφερόμενο, επειδή δεν ανήκε στα σώματα ασφαλείας.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, να νοίκιαζαν οχήματα και να διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Οι συναντήσεις τους πραγματοποιούνταν σε υπαίθριους χώρους, ακόμη και κοντά σε αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης της ΕΡΤ, εργαζόμενη στο γραφείο της δεύτερης οργάνωσης πραγματοποιούσε συστηματικά ταξίδια σε νησιά, μεταξύ των οποίων η Μύκονος, η Νάξος, η Πάρος και η Σαντορίνη, με σκοπό να παραλαμβάνει χρήματα και να παραδίδει αποδείξεις. Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρεται στις μετακινήσεις της.

-Φερόμενος αρχηγός δεύτερης ομάδας: «Η κοπέλα που είναι στο γραφείο, η Π…, είναι Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη τώρα. Έχει πάει αυτές τις μέρες».

Τι οδήγησε στην επίσπευση της αστυνομικής επιχείρησης

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να προχωρήσουν νωρίτερα στην επιχείρηση για την εξάρθρωση των δύο οργανώσεων, καθώς από τις τελευταίες παρακολουθήσεις προέκυψαν πληροφορίες για κινήσεις που ενδέχεται να δυσχέραιναν τη συνέχιση της έρευνας.

Ειδικότερα, ο φερόμενος ως επικεφαλής της δεύτερης ομάδας φέρεται να σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα με προορισμό την Ταϊβάν. Την ίδια στιγμή, η «Μαρκέλλα» φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει τον Δεκέμβριο στο κλείσιμο εταιρειών που συνδέονταν με τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

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