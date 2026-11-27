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Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 12:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, θα δοθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Πανούτσο. Αυτό έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Ο εκ των πλέον αναγνωρίσιμων αθλητικογράφων της χώρας μας έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος από τον περασμένο Αύγουστο, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. Το 1965, μαθητής ακόμα, εργάστηκε ως μαθητευόμενος ρεπόρτερ αγώνων ποδοσφαίρου μικρών κατηγοριών και συνέχισε τη μαθητεία του στην εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ», το 1970. Μετά την ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών και της στρατιωτικής του θητείας, εγκαταστάθηκε για πολλά χρόνια στην Αγγλία, όπου και παρακολούθησε μαθήματα κοινωνικής ψυχολογίας και ιστορίας, ενώ στη συνέχεια μετοίκησε στο Δυτικό Βερολίνο, απ’ όπου και επέστρεψε στην Ελλάδα, το 1983.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως αρχισυντάκτης και αργότερα ως διευθυντής σύνταξης στο περιοδικό “MOTORRAD”, ενώ το 1986 υπήρξε συνιδρυτής του περιοδικού “MOTO” και το 1990 του “OZ”. Συνέχισε την πορεία του στις εφημερίδες «ΝΟΚ ΑΟΥΤ», «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και «ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και, έπειτα από την αναστολή λειτουργίας της τελευταίας, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ». Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του αρθρογράφησε στα περιοδικά «ΜΕΤΡΟ», «ΝΙΤΡΟ», “BIG”, «ΚΛΙΚ», “STATUS” κ.α. ενώ είχε και έντονη παρουσία στα ερτζιανά, με εκπομπές στους Ρ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ», «ΗΧΩ FM» και «ΣΠΟΡ FM».

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτέλεσε και η τηλεόραση, όπου παρουσίασε και συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς εκπομπές («Αθλητική Κυριακή»,«Tora Tora Tora», «Total Superleague», «Kick Off», «Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους» κ.α.). Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τη μακρόχρονη τηλεοπτική και ραδιοφωνική συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δίδυμα της αθλητικής δημοσιογραφίας. Παράλληλα, ο Αντώνης Πανούτσος υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, συμβάλλοντας με την παρουσία και τη δράση του στο έργο του Ιδρύματος.

Άνθρωπος με δηκτικό και σαρκαστικό χιούμορ και δεινός σχολιαστής του ποδοσφαίρου, ο Αντώνης Πανούτσος κατόρθωσε να κερδίσει την εκτίμηση του φίλαθλου κόσμου και των συναδέλφων του με τη φαντασία και τη διεισδυτικότητα που τον διέκριναν στη δουλειά του αλλά και με την εντιμότητα και την αρτιότητα του χαρακτήρα του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως τη λατρεμένη κόρη του Αναστασία και τη σύντροφό του Βιβή και αποχαιρετά τον συνάδελφο που υπηρέτησε την αθλητική δημοσιογραφία με ιδιαίτερο ύφος, συνέπεια και αφοσίωση.

Από τον Πειραιά και την Ύδρα στα μεγαλύτερα έντυπα της χώρας

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα, ο Αντώνης Πανούτσος διέγραψε μια πλούσια και μακρά πορεία στον ελληνικό Τύπο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, αφήνοντας το δικό του στίγμα στο «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα», αλλά και τη «SportDay».

Πέρα όμως από το ποδόσφαιρο και τον κλασικό αθλητισμό, το μεγάλο του πάθος υπήρξε η μοτοσυκλέτα και ο ειδικός Τύπος. Ασχολήθηκε συστηματικά με τα περιοδικά μοτοσυκλέτας, ενώ υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από την έκδοση εμβληματικών τίτλων όπως το περιοδικό «Μοτό» και το «Οζ», που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή στον περιοδικό Τύπο.

Η τηλεοπτική απογείωση και το δίδυμο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, όπου συνέθεσε ένα αξεπέραστο δημοσιογραφικό δίδυμο μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους άλλαξαν τους κανόνες της αθλητικής εκπομπής, παντρεύοντας την αθλητική επικαιρότητα με τη σάτιρα, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αυτοσαρκασμό.

Σταθμός στην τηλεοπτική τους πορεία υπήρξε ο Μάιος και ο Ιούνιος του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια εκπομπή που έμεινε στην ιστορία για τον πρωτότυπο χαρακτήρα και την τεράστια απήχησή της, ανοίγοντας τον δρόμο για πολλές ακόμη επιτυχημένες συνεργασίες τους στη μικρή οθόνη και τα ραδιοφωνικά ερτζιανά.

Το πέρασμα από την πολιτική και η ΕΡΤ

Στα τελευταία χρόνια της διαδρομής του, ο Αντώνης Πανούτσος δοκίμασε τις δυνάμεις του και στον στίβο της πολιτικής. Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών για τις εθνικές εκλογές του 2019, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, όντας υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Ο Αντώνης Πανούτσος αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική δημοσιογραφία, έχοντας καταφέρει κάτι σπάνιο: να μιλά για τα σπορ, την κοινωνία και τη ζωή με τον δικό του, αυθεντικό και αμίμητο τρόπο.

Καρπετόπουλος: «Αντίο φίλε, θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή»

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρετά τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Αντώνη Πανούτσο. «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στο Facebook ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλειπόντος.