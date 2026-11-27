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Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές των ΗΠΑ, καθώς χάκερ παραβίασαν την κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, από την επίθεση των χάκερ απειλείται τεράστιος όγκος δεδομένων της πλατφόρμας.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ εντόπισε το χακάρισμα στο σύστημα Cloud One κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης, ενώ αναφέρθηκαν αρκετές δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα.

Σε δήλωσή της στο πρακτορείο, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων (της Πολεμικής Αεροπορίας)».

Το Cloud One, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2017, σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδυάζοντας τους πόρους τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών - Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet.

Μπορεί να υποστηρίξει δεκάδες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού, μισθοδοσία, εφοδιασμό και συντήρηση.

Μεταξύ των εφαρμογών που υποστηρίζει συγκαταλέγονται το σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου - το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική - καθώς και το Theater Integrated Combat Munitions System, που παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας ανά τον κόσμο.

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