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Ο κόσμος πλησιάζει ολοένα και περισσότερο σε έναν πυρηνικό πόλεμο, προειδοποίησε την Πέμπτη στη Βιέννη ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, πρέσβης της Ρωσίας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Σύμφωνα με το Newsweek, ο Ρώσος διπλωμάτης επικαλέστηκε στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγονται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων και η άσκηση «Freedom Shield 2026».

Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες ασκήσεις αποσκοπούν στην προετοιμασία επιχείρησης για την κατάληψη του Καλίνινγκραντ.

Ο ρωσικός θύλακας βρίσκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, δύο χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.

Κατά τον Πολιάνσκι, τα δυτικά στρατιωτικά σχέδια περιλαμβάνουν επίσης την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, τον αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ και την απειλή κατά της Λευκορωσίας, στενού συμμάχου της Μόσχας.

«Με άλλα λόγια, πραγματοποιούν ασκήσεις για την άμεση πορεία προς έναν πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Πολιάνσκι, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Και πρόσθεσε:

«Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε επίσης με την άμεση συμμετοχή ορισμένων χωρών του ΝΑΤΟ σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολιτικών πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα».

Από την πλευρά του, ο στρατός της Λιθουανίας αναφέρει ότι η στρατιωτική άσκηση, η οποία διεξάγεται υπό γερμανική ηγεσία και θα διαρκέσει έως τις 3 Δεκεμβρίου, έχει ως στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του σχεδιασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων και της συνεργασίας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων.

Οι δηλώσεις του Πολιάνσκι έγιναν μετά την επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το περασμένο Σάββατο, εναντίον του ρωσικού φορτηγού πλοίου Sparta II στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Το πλοίο ανήκει σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κίεβο αναγνώρισε ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πολωνική εισαγγελία, την προηγούμενη εβδομάδα τρεις ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το έδαφος της Πολωνίας.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε σε podcast ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής αυτοσυγκράτηση και έχει διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαβεβαίωση δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο Ρώσος πρόεδρος διεύρυνε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Μόσχα θα μπορούσε να καταφύγει στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Επιπλέον, η συνθήκη New START, η οποία περιόριζε τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έληξε τον Φεβρουάριο.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «απόλυτο λουτρό αίματος» και έγραψε ότι επιθυμεί ο Πούτιν να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιθετική ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της χώρας του.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Βαλτική Θάλασσα

Οι δηλώσεις του Ρώσου διπλωμάτη ακολούθησαν την επίθεση ουκρανικού drone εναντίον του ρωσικού φορτηγού πλοίου Sparta II, το περασμένο Σάββατο, στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Μετά την επίθεση, το πλοίο παρασύρθηκε στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Το Sparta II ανήκει στην Oboronlogistika, ναυτιλιακή εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής υποστήριξης στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Την ίδια στιγμή, η Νορβηγία, η οποία συγκαταλέγεται στους σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, συνέστησε προσοχή όσον αφορά τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί επίσης μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων στο πολωνικό έδαφος την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πολωνική εισαγγελία.

Βάσει του Άρθρου 5 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο κατοχυρώνει την αρχή της συλλογικής άμυνας, μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση.

Κούσνερ: «Ο Πούτιν έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση»

Σε συνέντευξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, για το podcast MD Meets, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, ο Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε μια σε μεγάλο βαθμό θετική αποτίμηση των επαφών του με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν έχει επιδείξει αυτοσυγκράτηση», δήλωσε.

«Έχει συμφωνήσει να μη χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που προφανώς είναι πολύ σημαντικό, και μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή του», πρόσθεσε.

Οι φερόμενες διαβεβαιώσεις του Πούτιν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Το Newsweek επικοινώνησε επίσης την Πέμπτη με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας σχόλιο.

Ο Κούσνερ χαρακτήρισε ακόμη τον Πούτιν «μετρ της πολιτικής στρατηγικής» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί τόσο την ειρήνη όσο και την επανεκκίνηση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο Μάικλ Μακφόλ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Ρωσία επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, υποστήριξε ότι ο Πούτιν σπατάλησε την ευκαιρία της Ρωσίας να εξελιχθεί σε μεγάλη δύναμη μέσω της ειρηνικής ενσωμάτωσής της στην Ευρώπη.

Κριτική στον Κούσνερ άσκησε την Πέμπτη και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας, Τζον Κόρνιν.

Ο Κόρνιν χαρακτήρισε «εκπληκτικό» τον ισχυρισμό του Κούσνερ ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν αφορούν τη δικαιοσύνη ή την αναζήτηση του ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.

Η αλλαγή του ρωσικού πυρηνικού δόγματος και η λήξη της New START

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναθεώρησε το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, διευρύνοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες η Μόσχα θα μπορούσε να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Οι νέες προβλέψεις περιλαμβάνουν και την περίπτωση συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης που υποστηρίζεται από χώρα η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα δύο μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο.

Η συνθήκη New START, η οποία επέβαλλε περιορισμούς στις ανεπτυγμένες στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις των δύο χωρών, έληξε τον Φεβρουάριο.

Τραμπ: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα απόλυτο λουτρό αίματος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 είχε υποσχεθεί επανειλημμένα ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες, δήλωσε την Πέμπτη ότι, κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στην Κίνα, πίεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να περιορίσει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι επιθυμεί ο Πούτιν να «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετική ενέργεια εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη», με την ελπίδα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση «ΑΠΟΛΥΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει εφικτή.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε ενώ η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή πλησιάζει στην πέμπτη επέτειό της.