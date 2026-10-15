Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

Το χειρότερο δυνατό σενάριο ανέφερε το ΑΙ

Δημήτρης Δρίζος

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά
WHAT THE FACT
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  • τεχνητή νοημοσύνη εκτιμά ότι ο κίνδυνος ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου είναι υπαρκτός, αλλά δεν προβλέπει άμεση σύγκρουση έως το 2027.
  • Η περίοδος 2028-2035 θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη για πιθανή κλιμάκωση μιας σοβαρής διεθνούς αντιπαράθεσης.
  • Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι θα ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος, και οι εκτιμήσεις δεν έχουν στατιστική αξιοπιστία.
  • Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πολέμου από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή του.
  • Παρά τους κινδύνους, η τεχνητή νοημοσύνη τονίζει ότι η αποφυγή παγκόσμιου πολέμου παραμένει εφικτή και οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα να τον αποτρέψουν.
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Έχουν περάσει περισσότερα από 80 χρόνια από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι ηγέτες του κόσμου προσπαθούν έκτοτε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός νέου. Ωστόσο, το 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι βρισκόμασταν «στο χείλος του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Θα συμβεί, όμως, πράγματι;

Η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμά ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.

Αυτή τη στιγμή, αρκετοί μεγάλοι πόλεμοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει ακόμη μία μεγάλη σύγκρουση μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Αν έπρεπε να κάνω μια εκτίμηση, θα έλεγα ότι είναι απίθανο να ξεκινήσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων κατά την επόμενη δεκαετία αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», ανέφερε στο UNILAD.

«Κατά την άποψή μου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση: μια άμεση σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση ΗΠΑ - Κίνας για την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσυρε αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες».

Πότε προβλέπει η τεχνητή νοημοσύνη ότι θα ξεκινήσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος;

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκτιμά ότι επίκειται κάποια άμεση σύγκρουση, καθώς δεν προβλέπει ότι θα ξεσπάσει παγκόσμιος πόλεμος την περίοδο 2026-2027.

Η περίοδος 2028-2035 είναι εκείνη κατά την οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή της, τα πράγματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να γίνονται ανησυχητικά. Όπως αναφέρει, αυτά τα χρόνια αποτελούν μια περίοδο «κατά την οποία μια σοβαρή αντιπαράθεση θα μπορούσε να κλιμακωθεί».

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράμμισε επίσης ότι είναι «υπερβολικά αβέβαιο» να γίνει μια ουσιαστική πρόβλεψη για την περίοδο μετά το 2035. Όπως γνωρίζουμε, οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν δραματικά μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

«Αλλά, αν έπρεπε οπωσδήποτε να επιλέξω μια ημερομηνία, αποκλειστικά ως εικασία, θα έλεγα την 1η Οκτωβρίου 2030», πρόσθεσε.

«Ο κίνδυνος είναι πραγματικός»

Η τεχνητή νοημοσύνη, πάντως, δεν θέλει να προκαλέσει πανικό, καθώς εκτιμά ότι «θα καταφέρουμε να περάσουμε τα επόμενα χρόνια χωρίς έναν ολοκληρωτικό παγκόσμιο πόλεμο», παρά το γεγονός ότι «ο κίνδυνος είναι πραγματικός».

«Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος και οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να τον αποφύγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε επίσης ότι «μια επικίνδυνη διεθνής κατάσταση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο πόλεμος είναι προ των πυλών».

Για ακόμη μία φορά, η τεχνητή νοημοσύνη ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «γενικές εκτιμήσεις και όχι για προβλέψεις με στατιστική αξιοπιστία».

«Δεν υπάρχει βάσιμη επιστημονική τεκμηρίωση που να επιτρέπει τον προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου έτους ως αφετηρίας του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

«Αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο κίνδυνο πολέμου από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής μου»

Οι εκτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται λίγο μετά τις δηλώσεις του Γουές Στρίτινγκ, υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι το Κρεμλίνο αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Ο Στρίτινγκ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun: «Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο κίνδυνο πολέμου από οποιαδήποτε άλλη στιγμή».

Το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι ο Τζο Μπάιντεν «μας είχε φέρει στο χείλος του Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου», υποσχόμενος ότι, εφόσον εκλεγόταν πρόεδρος, θα «επανέφερε την ειρήνη μέσω της ισχύος».

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