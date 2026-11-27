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Στις 26 Νοεμβρίου 1992, ο σμηναγός Αλέξης Μπρίντακ (ηλικίας 30 ετών) σκοτώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο, βόρεια της Σκύρου, όταν το μαχητικό F-16C Block 30 που πετούσε συγκρούστηκε στον αέρα με Mirage 2000 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης.

Χειριστής του F-16C Block 30 ήταν ο Μπρίντακ, ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία και υπήρξε ο πρώτος πεσών της Πολεμικής Αεροπορίας με μαχητικό 3ης γενιάς.Όσον αφορά στο Mirage 2000EGM χειριστής ήταν ο υποσμηναγός Δημήτριος Μπράτσιος, ο οποίος εγκατέλειψε με επιτυχία το αεροσκάφος λόγω σοβαρών βλαβών στα πηδάλια.

Ο σμηναγός Μπρίντακ υπήρξε ένας από τους ικανότερους πιλότους της γενιάς του, μύθος για την Πολεμική Αεροπορία, και αυτό το γνώριζαν καλά και.... από την αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Άλλωστε γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη μιλούσε και την τουρκική γλώσσα.

Χθες συμπληρώθηκαν 34 χρόνια και η ανάρτηση της αδερφής του Μπρίντακ, Μαριάννας, συγκινεί:

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

34 χρόνια πέρασαν από εκείνη την τραγική ημέρα που η σύγκρουση δύο αεροσκαφών της Πολεμικής μας Αεροπορίας σημάδεψε για πάντα τη ζωή μου στερώντας μου τον πολυαγαπημένο μου αδερφό, Σμηναγό και χειριστή του ενός αεροσκάφους.

Για ακόμη μία χρονιά, με συγκινήσατε απέραντα. Οι χιλιάδες άνθρωποι που στάθηκαν στην ανάρτησή μου, τα αμέτρητα σχόλιά σας, τα λόγια αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης με πλημμύρισαν συναισθήματα που δύσκολα περιγράφονται με λέξεις.

Είναι ανεκτίμητο για μένα να διαπιστώνω πως παρά το πέρασμα τόσων χρόνων, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και πως υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να τον θυμούνται και να τον τιμούν.

Για εμένα δεν ήταν μόνο ένας αξιωματικός της Πολεμικής μας Αεροπορίας... ήταν ο αδερφός μου, ένα αναντικατάστατο κομμάτι της ζωής και της ψυχής μου, που θα μου λείπει για πάντα!

Σας ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά για την τιμή που του κάνατε και φέτος.

Για κάθε σας λέξη, για κάθε σκέψη, για κάθε εκδήλωση σεβασμού στη μνήμη του.

Τα χρόνια περνούν, η απουσία παραμένει, αλλά η αγάπη και η μνήμη δεν γνωρίζουν από χρόνο.

Γιατί όσοι συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές των ανθρώπων δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά…

Σας ευχαριστώ από καρδιάς!

ΑΘΑΝΑΤΟΣ αγαπημένε μου αδερφέ

Ο ιστορικός και συγγραφέας, Νίκος Β. Γκιρμπάτσης από την πλευρά του αναφέρει σχετικά με τις συνθήκες του αεροπορικού δυστυχήματος:

…ακόμα αντηχούν στο μυαλό μου οι ιστορίες που μου έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου για τον Σμηναγό Μπρίντακ!… σκοτώθηκε σαν σήμερα κατά τη διάρκεια της πιο «ακραίας» αεροπορικής άσκησης… «Ιέραξ 3»… σενάριο εμπλοκής τεσσάρων αεροσκαφών έναντι τεσσάρων (4 F-16 vs 4 Mirage 2000) σε ύψος 12.000 έως 15.000 ποδών… ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ποιος ήταν ο σμηναγός Μπρίντακ

Γεννήθηκε το 1962 στην Κωνσταντινούπολη. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων τον Οκτώβριο του 1979 και αποφοίτησε το Μάιο του 1983 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1992, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, όταν το αεροσκάφος F-16C Block 30 της 330 Μοίρας Παντός Καιρού της 111 Πτέρυγας Μάχης (Αγχίαλος) που χειριζόταν συγκρούσθηκε με αεροσκάφος M-2000, ΒΑ της νήσου Σκύρου.

Το όνομά του σε αεροσκάφος

Ξεχωριστή συγκίνηση προκαλεί μία φωτογραφία, μία ανθρώπινη στιγμή μετά την μεγάλη απώλεια όταν αποκαλύπτεται τιμητικά το όνομά του σε εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης (όπου είχε εκπαιδευτεί στα αλεξίπτωτα) μπροστά στη σύζυγό του.

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