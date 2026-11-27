Snapshot Snapshot powered by AI

Ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης ανέλαβε ένα αμφιλεγόμενο έργο: να ολοκληρώσει το μυθιστόρημα του Νικολάι Γκόγκολ «Νεκρές Ψυχές». Το μοντέλο πέτυχε τον στόχο που του είχε τεθεί αλλά προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Λογοτεχνία. Ο Γκόγκολ έγραψε τρεις τόμους του μυθιστορήματος «Νεκρές Ψυχές».

Ωστόσο έκαψε μεγάλος μέρος των προσχεδίων του το 1845 και το 1852 μερικές ημέρες πριν τον θάνατό του καθώς αντιμετώπιζε ψυχικές και πνευματικές προκλήσεις. Σήμερα διασώζεται ο πρώτος τόμος και τμήμα του δεύτερου τόμου, ο οποίος συμπληρώθηκε από μελετητές του Γκόγκολ με βάση τις ιδιόχειρες σημειώσεις του συγγραφέα.

Το μυθιστόρημα που χρησιμοποιεί την τεχνική της ανοικείωσης των Ρώσων φορμαλιστών είχε ως στόχο να δείξει την καταβύθιση και την πνευματική ανύψωση του ήρωα Παβέλ Τσιτσίκοφ. Ωστόσο παραμένει η πιο σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα που κυριαρχεί στον πρώτο τόμο. Εδώ και δεκαετίες αυτό το κενό έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων και αναλύσεων στον τομέα της Λογοτεχνίας για το τι πραγματικά ήθελε να πετύχει ο Γκόγκολ. Ενδεχομένως και αυτή η παραγωγική συζήτηση να είναι το «δώρο» του συγγραφέα στους μετέπειτα μελετητές.

Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης των Νεκρών Ψυχών του Νικολάι Γκόγκολ Wikipedia

Τι έκανε το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης

Τελικά ένα ρωσικό μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης δημιούργησε την δική του εκδοχή του δεύτερου τόμου τον οποίο έκαψε ο Γκόγκολ. Το ερώτημα ήταν αν η η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συλλάβει το πνεύμα και το ύφος ενός σπουδαίου συγγραφέα.Γλωσσολόγοι, μηχανικοί και ιστορικοί συμμετείχαν στο έργο που αφορά το GigaChat, ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο αναπτύχθηκε από τον τραπεζικό και τεχνολογικό όμιλο Sber.

Ο υπεύθυνος του έργου, ο Βλαντισλάβ Οτροσένκο, δήλωσε ότι χρειάστηκαν περίπου τέσσερις μήνες για να αναπτύξει η μηχανή ένα πειστικό λογοτεχνικό ύφος.«Χειρίστηκε την καλλιτεχνική πλευρά του εγχειρήματος και κυρίως το στοιχείο της πλοκής πολύ καλά», είπε ο ίδιος στο Reuters.

«Πρόκειται για ένα μπεστ σέλερ ... Οι αναγνώστες πραγματικά ενδιαφέρθηκαν. Αν έχει καλλιτεχνική αξία; Φυσικά και έχει γιατί είναι το πρώτο μοναδικό και χωρίς προηγούμενο πείραμα του είδους. Και δουλέψαμε πάνω στο πιο απαιτητικό ύφος στη ρωσική λογοτεχνία, το ύφος και την ποιητική του Γκόγκολ».Ωστόσο οι κριτικοί λογοτεχνίας παρέμειναν αδιάφοροι με το πείραγμα.

Πράγματι ένα μοντέλο ΑΙ μπορεί να συλλάβει και να μιμηθεί ένα ύφος γραφής αλλά από την στιγμή που δεν μπορεί να κατανοήσει τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι δύσκολο να κατανοήσει το πνεύμα ενός έργου και κατά συνέπεια να προβλέψει τι θα ήθελε να γράψει ο ίδιος ο Νικολάι Γκόγκολ στη συνέχεια.

Η Λαρίσα, μια επισκέπτρια στο Μουσείο Γκόγκολ της Μόσχας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος της ΑΙ να συλλάβει με επιτυχία ό,τι χάθηκε. «Δεν θα με αγγίξει και δεν πρόκειται καν να το διαβάσω», είπε.

Ο μελετητής του Γκόγκολ, Άρτιομ Νικίτιν, δήλωσε ότι με την ίδια λογική η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να γράψει συνέχειες για πλήθος έργων. «Αλλά πιστεύω ότι ένα λογοτεχνικό έργο δεν πηγάζει αυτόματα από ό,τι έχει δημιουργήσει προηγουμένως ένας συγγραφέας. Ακόμη κι αν γνωρίζουμε τη γλώσσα του συγγραφέα, το ύφος και την πλοκή, αυτό δεν μας οδηγεί αυτόματα στο τι θα έγραφαν στη συνέχεια», εξήγησε.