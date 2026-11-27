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Βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό και αθλητικό κόσμο της χώρας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος από τον περασμένο Αύγουστο, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο Αντώνης Πανούτσος δεν υπήρξε ποτέ ένας συμβατικός αθλητικογράφος. Με το ιδιαίτερο χιούμορ, το βρετανικό φλέγμα, την εγκυκλοπαιδική του μόρφωση και τον αφοπλιστικό, συχνά αιρετικό του λόγο, κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του σχολή στα ελληνικά ΜΜΕ, κερδίζοντας φανατικούς φίλους ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν παρακολουθούσαν στενά τον αθλητισμό.

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Από τον Πειραιά και την Ύδρα στα μεγαλύτερα έντυπα της χώρας

Γεννημένος το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα, ο Αντώνης Πανούτσος διέγραψε μια πλούσια και μακρά πορεία στον ελληνικό Τύπο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε σε μερικές από τις σημαντικότερες αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες, αφήνοντας το δικό του στίγμα στο «Φως των Σπορ», τον «Φίλαθλο», το «Βήμα», αλλά και τη «SportDay».

Πέρα όμως από το ποδόσφαιρο και τον κλασικό αθλητισμό, το μεγάλο του πάθος υπήρξε η μοτοσυκλέτα και ο ειδικός Τύπος. Ασχολήθηκε συστηματικά με τα περιοδικά μοτοσυκλέτας, ενώ υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από την έκδοση εμβληματικών τίτλων όπως το περιοδικό «Μοτό» και το «Οζ», που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή στον περιοδικό Τύπο.

Η τηλεοπτική απογείωση και το δίδυμο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Στο ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, όπου συνέθεσε ένα αξεπέραστο δημοσιογραφικό δίδυμο μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους άλλαξαν τους κανόνες της αθλητικής εκπομπής, παντρεύοντας την αθλητική επικαιρότητα με τη σάτιρα, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον αυτοσαρκασμό.

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Σταθμός στην τηλεοπτική τους πορεία υπήρξε ο Μάιος και ο Ιούνιος του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια εκπομπή που έμεινε στην ιστορία για τον πρωτότυπο χαρακτήρα και την τεράστια απήχησή της, ανοίγοντας τον δρόμο για πολλές ακόμη επιτυχημένες συνεργασίες τους στη μικρή οθόνη και τα ραδιοφωνικά ερτζιανά.

Το πέρασμα από την πολιτική και η ΕΡΤ

Στα τελευταία χρόνια της διαδρομής του, ο Αντώνης Πανούτσος δοκίμασε τις δυνάμεις του και στον στίβο της πολιτικής. Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών για τις εθνικές εκλογές του 2019, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2019, ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, όντας υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

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Ο Αντώνης Πανούτσος αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική δημοσιογραφία, έχοντας καταφέρει κάτι σπάνιο: να μιλά για τα σπορ, την κοινωνία και τη ζωή με τον δικό του, αυθεντικό και αμίμητο τρόπο.

Καρπετόπουλος: «Αντίο φίλε, θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή»

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρετά τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Αντώνη Πανούτσο. «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στο Facebook ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλειπόντος.

Προβατάς για Πανούτσο: «Έχω πάρα πολλά χρόνια να κλαψω με λυγμούς»

«Συγγνώμη που δεν απαντάω σε κανέναν από τους φίλους μας, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να κλάψω με λυγμούς...». Με αυτά τα λόγια ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο.

Το «αντίο» του Νότη Ανανιάδη

Γράφοντας απλά «αντίο» και δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ήταν με παρέα, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Πανούτσο και ο δημοσιογράφος Νότης Ανανιάδης.

Γιαννακίδης: «O Αντώνης Πανούτσος εισήγαγε νέο ύφος στη δημοσιογραφική γραφή»

Τον Αντώνη Πανούτσο αποχαιρέτησε και ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, γράφοντας: «O Αντώνης Πανούτσος εισήγαγε νέο ύφος στη δημοσιογραφική γραφή. Τον αναγνώριζες ακόμα και χωρίς υπογραφή. Επαιρνε το χιούμορ και συχνά το τραβούσε στα όρια του σουρεαλισμού. Εδινε στις παρομοιώσεις του μία υπερβολή, διεκδικούσε το χαμόγελο του αναγνώστη για να του πει αυτά που ήθελε. Η στήλη του στον Φίλαθλο ήταν μάθημα. Και μιλούσε περίπου όπως έγραφε. Και φυσικά μπορούσε να γράψει τα πάντα. Για μία περίοδο έγραφε ως και τον «Βηματοδότη» στο ημερήσιο «Βήμα». Του έδιναν οι πολιτικοί συντάκτες το νήμα και αυτός έραβε το κέντημα. Γαύρος από την Καλλίπολη. Παιδί ναυτικού με μεγάλη αγάπη για τη μητέρα του. Και ως άνθρωπος ήταν αυτό που εξέπεμπαν τα γραπτά του. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και διάθεση να αναδεικνύει τις γελοίες πλευρές της πραγματικότητας. Χαιρόσουν να είσαι μαζί του. Αλλά τώρα θα τον συναντάμε μόνο στις αναμνήσεις μας και, ευτυχώς, στα γραπτά του. Αντίο μεγάλε, θα μας λείψεις. Γιατί για κάποιους από μας ήσουν και δάσκαλος. Θα μας λείψεις πολύ».

Μητσοτάκης για Πανούτσο: «Άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση»

Τον δημοσιογράφο Αντώνη Πανούτσο αποχαιρέτησε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», τονίζοντας πως «η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν».

«Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του.

Χατζηδάκης για Πανούτσο: Δεν δίστασε ποτέ να πει δημόσια αυτό που πίστευε

Τη θλίψη του για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αντώνη Πανούτσο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους. Τον γνώρισα αρχικά μέσα από τα κείμενά του και, εδώ και αρκετά χρόνια, προσωπικά. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το κοφτερό μυαλό του, το πηγαίο χιούμορ του και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε τη σπάνια ικανότητα να γράφει για ποδόσφαιρο και να μιλά, στην ουσία, για την Ελλάδα. Και, πάνω απ’ όλα, είχε το θάρρος της γνώμης του. Δεν δίστασε ποτέ να πει δημόσια αυτό που πίστευε.

Ούτε όταν, στα 70 του, αποφάσισε να συστρατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι πολλοί θα τον έκριναν γι’ αυτή του την επιλογή.

Θα τον θυμάμαι πάντοτε με πολλή εκτίμηση. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Αντώνη».

Δένδιας για Πανούτσο: Ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου

Τη θλίψη του για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του αναφέρει: «Η απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Πανούτσου προκαλεί θλίψη. Με την ευρύτητα των γνώσεών του, που ξεπερνούσε τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως και με τον χαρισματικό λόγο και γραφή που τον χαρακτήριζε, ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου.

Είχε επίσης ενδιαφέρον για τα κοινά και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο - «Οι εκπομπές του θα μείνουν αλησμόνητες»

Ανακοίνωση για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για «έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας, τον Αντώνη Πανούτσο.

Κατέγραψε επί σειρά δεκαετιών μια αξιομνημόνευτη διαδρομή, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Πάντα μοναδικά οικείος, ξεχώρισε για την ευρυμάθειά του, την οξύνοιά του, τη διεισδυτική του ματιά στα γεγονότα, το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του και τη μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Οι εκπομπές του θα μείνουν αλησμόνητες σε όλη την ελληνική φίλαθλη κοινότητα, καθώς συνδύαζαν την επικαιρότητα με την ευφυΐα και το αστείρευτο χιούμορ του, με αναφορές που συχνά ξεπερνούσαν τα στενά όρια του αθλητισμού.

Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό του, το ήθος του, το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μαχητικότητα και τη συναδελφικότητά του.

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο με σεβασμό και βαθιά θλίψη. Έναν σπουδαίο και αυθεντικό δημοσιογράφο, που συμπορεύτηκε με την Παράταξή μας και τίμησε τα ψηφοδέλτιά της.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Θλίψη για την απώλεια του δημοσιογράφου

Τη θλίψη της για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

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