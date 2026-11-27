Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση με την προμήθεια άνω των 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης – τα γνωστά και ως σπιτάκια ανακύκλωσης- καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων για τη σκανδαλώδη υπόθεση.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη και τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλο Ραβάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αποδειχθεί η διερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν, κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025, συνολικά 16.298.095 ευρώ σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη.

Οι εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Καθημερινής, σημειώνουν ότι, σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι μεταφορές προς τις συγκεκριμένες εταιρείες ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χρηματοδότηση και η προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Στο στόχαστρο της εισαγγελίας σύμφωνα με την ίδια διάταξη, βρίσκεται η ανάθεση προμήθειας 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης – σπιτάκια ανακύκλωσης- στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στη διάταξη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη δράση, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, οργανωμένης ομάδας με διαρκή εγκληματική δράση, η οποία φέρεται να επιδίωκε την τέλεση κακουργημάτων απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στους εμπλεκόμενους συντονισμένη δράση και καταμερισμό καθηκόντων, με τη χρήση εταιρειών που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους.

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