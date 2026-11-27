Τη θλίψη του για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά σε ανάρτησή του αναφέρει:

Η απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Πανούτσου προκαλεί θλίψη. Με την ευρύτητα των γνώσεών του, που ξεπερνούσε τα όρια του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως και με τον χαρισματικό λόγο και γραφή που τον χαρακτήριζε, ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου.

Είχε επίσης ενδιαφέρον για τα κοινά και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019, στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

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