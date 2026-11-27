Τη θλίψη της για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

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