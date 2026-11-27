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Το Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 26-11-2026 με α.α. 17/2026, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

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