Αν ένα μάλλινο πουλόβερ προκαλεί φαγούρα στον λαιμό ή στα χέρια σας λίγα μόλις λεπτά αφότου το φορέσετε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε αλλεργία στο μαλλί. Η ενόχληση οφείλεται συχνά στο πάχος και την ακαμψία των ινών, οι οποίες πιέζουν τις μικροσκοπικές νευρικές απολήξεις στο δέρμα σας.

Αυτό εξηγεί γιατί ένα μάλλινο πουλόβερ μπορεί να προκαλεί ανυπόφορο τσίμπημα, ενώ ένα άλλο να είναι απολύτως άνετο.

Γιατί ορισμένα μάλλινα ρούχα προκαλούν φαγούρα;

Όταν μια χοντρή ίνα προεξέχει από ένα ρούχο, η άκρη της μπορεί να πιέσει το δέρμα αντί να λυγίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η μηχανική διέγερση ενεργοποιεί αισθητήρια νεύρα, τα οποία συμβάλλουν στην αίσθηση τσιμπήματος και φαγούρας.

Μια ανασκόπηση ερευνών του 2017 σχετικά με το μαλλί και τις δερματικές αντιδράσεις έδειξε ότι οι ίνες με διάμετρο περίπου 30–32 μικρόμετρα (ή και μεγαλύτερη) είναι ιδιαίτερα πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμό. Ένα μικρόμετρο ισούται με το ένα χιλιοστό του χιλιοστού.

Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και με άλλα υφάσματα που περιέχουν άκαμπτες, χοντρές ίνες. Δεν απαιτείται αλλεργική αντίδραση, ούτε καν ορατό εξάνθημα.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν πρόκειται για ερεθισμό ή αλλεργία

Μια άμεση αίσθηση τσιμπήματος, η οποία υποχωρεί αμέσως μόλις βγάλετε το πουλόβερ, υποδηλώνει μάλλον μηχανικό ερεθισμό. Η παρατεταμένη τριβή μπορεί επίσης να βλάψει τον δερματικό φραγμό και να προκαλέσει ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής.

Η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής περιλαμβάνει μια ανοσολογική απόκριση σε μια συγκεκριμένη ουσία. Τα ενδεικτικά σημάδια σε αυτήν την περίπτωση είναι:

Ένα εξάνθημα με φαγούρα και φλεγμονή, το οποίο εμφανίζεται ώρες ή ημέρες μετά την έκθεση.

Ξηρές περιοχές με λέπια ή, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μικρές φουσκάλες.

Συμπτώματα που επιμένουν ακόμα και αφού βγάλετε το ρούχο.

Αυτά τα σημάδια μπορεί να συμπίπτουν με εκείνα της ερεθιστικής δερματίτιδας, επομένως ο χρόνος εμφάνισης από μόνος του δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη αλλεργίας. Ένας δερματολόγος μπορεί να διενεργήσει δερματικά τεστ (patch tests) για να διερευνήσει πιθανά αλλεργιογόνα επαφής.

Είναι όντως δυνατόν να έχει κανείς αλλεργία στο μαλλί;

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι καθαυτές ίνες του μαλλιού προκαλούν συχνά αλλεργίες είναι περιορισμένα. Μια πραγματική αλλεργική αντίδραση στα ρούχα είναι πιθανότερο να οφείλεται σε ουσίες όπως οι χρωστικές υφασμάτων ή τα χημικά μέσα επεξεργασίας.

Η λανολίνη, ένα φυσικό κερί που λαμβάνεται από το τρίχωμα των προβάτων, μπορεί επίσης να προκαλέσει αλλεργία εξ επαφής. Ωστόσο, η σύγχρονη επεξεργασία του μαλλιού απομακρύνει μεγάλο μέρος του. Η έκθεση μέσω ενυδατικών προϊόντων που περιέχουν λανολίνη και άλλων σκευασμάτων για τοπική εφαρμογή μπορεί να είναι πιο σημαντική από την έκθεση μέσω των ρούχων.

Γιατί ορισμένοι ανέχονται καλύτερα το μαλλί τύπου Merino;

Το μαλλί Merino διατίθεται σε πολύ λεπτές ποιότητες, των οποίων οι ίνες κάμπτονται πιο εύκολα όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Μια ανασκόπηση επιστημονικών δεδομένων του 2020 έδειξε ότι το εξαιρετικά λεπτό (superfine) και το υπέρλεπτο (ultrafine) μαλλί Merino ενδέχεται να είναι πιο ανεκτά σε σύγκριση με το χοντρό μαλλί, ακόμη και για ορισμένα άτομα που πάσχουν από έκζεμα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ρούχο από μαλλί Merino είναι απαλλαγμένο από ερεθιστικούς παράγοντες, ούτε ότι αυτό το μαλλί θεραπεύει το έκζεμα. Τα άτομα με ξηρό δέρμα ή δέρμα επιρρεπές σε έκζεμα ενδέχεται ούτως ή άλλως να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην τριβή, τη θερμότητα και την εφίδρωση.

Πώς μπορείτε να φοράτε μάλλινα ρούχα χωρίς να προκαλούν φαγούρα;

Φορέστε ένα απαλό βαμβακερό ρούχο κάτω από το μάλλινο πουλόβερ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περιοχή του λαιμού και των καρπών.

Επιλέξτε ρούχα με λεία υφή και άνετη γραμμή, αποφεύγοντας τα χοντρά ή στενά πλεκτά.

Πλύντε τα καινούργια ρούχα σύμφωνα με τις οδηγίες στις ετικέτες τους, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό χωρίς άρωμα.

Εάν έχετε ξηρό δέρμα, εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα, την οποία γνωρίζετε ότι το δέρμα σας ανέχεται καλά.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε ρούχο προκαλεί επίμονο εξάνθημα. Εάν η αντίδραση επανεμφανίζεται, εξαπλώνεται ή δεν υποχωρεί, συμβουλευτείτε δερματολόγο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η φαγούρα υποδηλώνει ότι το μαλλί είναι κακής ποιότητας;

Όχι απαραίτητα. Το πάχος της ίνας και ο τρόπος κατασκευής του υφάσματος επηρεάζουν την άνεση, ωστόσο ένα χοντρό και ανθεκτικό μαλλί μπορεί να είναι απολύτως κατάλληλο για εξωτερικά ενδύματα.

Αν έχω αλλεργία στην λανολίνη, πρέπει να αποφεύγω όλα τα μάλλινα ρούχα;

Όχι. Η ποσότητα της υπολειμματικής λανολίνης ποικίλλει. Ρωτήστε τον δερματολόγο σας ποιες πηγές έκθεσης πρέπει να αποφεύγετε και ελέγξτε τα συστατικά στα προϊόντα περιποίησης του δέρματός σας.

Συμπέρασμα

Η αίσθηση τσιμπήματος που προκαλεί ένα μάλλινο πουλόβερ οφείλεται συνήθως στη φυσική επαφή του υλικού με το δέρμα και όχι σε αλλεργία στο μαλλί. Η επιλογή υφασμάτων με λεπτότερες ίνες ή η χρήση ενός απαλού εσωτερικού στρώματος ρούχων μπορεί να καταστήσει τα χειμερινά ενδύματα πιο άνετα.

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