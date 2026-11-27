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Στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ βλέπει τη μεγάλη ευκαιρίας ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια η efood καθώς η αγορά της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού στην Ελλάδα έχει περάσει πλέον στη φάση της ωριμότητας.

Όπως ανέφερε ο Χάρης Τάκας, COO της efood, η διείσδυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων στον κλάδο στην Ελλάδα παραμένει κάτω από 5%, όταν στις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές αγορές φτάνει ακόμη και το 15%.

Σύμφωνα με τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας η efood αυτή τη στιγμή ηγείται σε τζίρο παραγγελιών από τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, είτε αυτός αφορά σε παραγγελίες μέσω των συνεργαζόμενων αλυσίδων είτε του efood market.

Άμεσος στόχος είναι η αύξηση των συνεργασιών στο λιανεμπόριο, όπως έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και στην εστίαση, με τους επικεφαλής της εταιρείας να διευκρινίζουν ότι το efood market δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις συνεργαζόμενες αλυσίδες.

Η εξυπηρέτηση των παραγγελιών που αφορούν στο λιανεμπόριο χρειάζονται διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης υποδομών σε σχέση με την εστίαση καθώς στην πρώτη περίπτωση μπορεί να μεταφέρονται από 10 έως 20 προϊόντα ή ακόμα περισσότερα μια διαδικασία που απαιτεί μεγαλύτερα οχήματα από τα απλά δίκυκλα.

Η εταιρεία που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά αναμένει να κλείσει το 2026 με αύξηση τζίρου 15% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών ρεκόρ του 2025 που έφτασε τα 280,6 εκατ. ευρώ.

Αριθμεί 2,6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και περίπου 26.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, ενώ πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους 4-5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε μεταβατικό στάδιο το ιδιοκτησιακό

Υπενθυμίζεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της efood βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, μετά το deal εξαγοράς της μητρικής της Delivery Hero από την Uber τον Ιούλιο του 2026. Κι αυτό καθώς από τη συμφωνία της εξαγοράς εξαιρούνται οι θυγατρικές της Delivery Hero σε 14 αγορές μεταξύ των οποίων και η efood.

Έτσι βάσει της συμφωνίας, όταν θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή προς τα τέλη του 2027, οι 14 αυτές εταιρείες μαζί τους και η efood θα περάσουν στη SSW Partners μία επενδυτική εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία θα κληθεί να διαμορφώσει το επόμενο ιδιοκτησιακό σχήμα για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούλιο αποτιμά τη Delivery Hero στα 13 δισ. ευρώ, ενώ το τίμημα για την απόκτηση από τη SSW Partners των δραστηριοτήτων στις 14 αγορές ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

15 χρόνια οικοσύστημα efood

Τον Νοέμβριο του 2011, το efood ξεκίνησε με μια απλή ιδέα: να φέρνει στην πόρτα των καταναλωτών ό,τι χρειάζονται, οποιαδήποτε στιγμή.

Δεκαπέντε χρόνια και 693 εκατομμύρια παραγγελίες αργότερα, η ιδέα αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα που συνδέει καθημερινά περισσότερες από 26.000 επιχειρήσεις, χιλιάδες διανομείς, 1.900 εργαζόμενους και 2,6 εκατομμύρια χρήστες σε 100 πόλεις της Ελλάδας, με ρυθμό τριών παραγγελιών κάθε δευτερόλεπτο.

Από τη διανομή φαγητού και καφέ στα 26.000 συνεργαζόμενα καταστήματα

Από τα εστιατόρια και τα καταστήματα έτοιμου φαγητού των πρώτων χρόνων, το efood επεκτάθηκε σταδιακά στο λιανεμπόριο, με ανθοπωλεία, mini market και φαρμακεία. Δημιούργησε το efood market, το δικό του super market και σήμερα φιλοξενεί πλέον τις μεγαλύτερες αλυσίδες super market και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών της χώρας.

Η πλατφόρμα καλύπτει πλέον 93 κατηγορίες διαφορετικών καταστημάτων, ενώ το δίκτυο λιανικής ξεπερνά τα 4.000 συνεργαζόμενα καταστήματα σε τρόφιμα, υγεία & ομορφιά, είδη για κατοικίδια, ηλεκτρονικά είδη και πολλές ακόμη κατηγορίες. Από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι 16.000 επιλέγουν την υπηρεσία delivered by efood, με τις παραγγελίες τους να φτάνουν στους καταναλωτές μέσα από το δίκτυο διανομέων της εταιρείας.

Μια ομάδα 1.900 εργαζόμενων

Το efood ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία του το 2011, με δύο ανθρώπους. Σήμερα, αριθμεί 1.900, σε 418 διαφορετικές ειδικότητες και θέσεις εργασίας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και της ανάπτυξης της πλατφόρμας και των υπηρεσιών του efood.

Από το 2022 έχουν υλοποιηθεί 143 εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω της πλατφόρμας μάθησης της εταιρείας, με στόχο οι εργαζόμενοι να μεγαλώνουν μαζί της, μέσα από ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Από το 2018, όταν ξεκίνησε η υπηρεσία delivered by efood όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, περισσότεροι από 33.000 διανομείς έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας συνολικά 135 εκατομμύρια παραδόσεις.

Μόνο την τελευταία τριετία, Οκτώβριος 2023 – Σεπτέμβριος 2026, οι παροχές προς τους διανομείς ανήλθαν σε €374 εκατ., ενώ η εταιρεία επενδύει σταθερά στην οδική τους ασφάλεια, μέσα από προγράμματα που έχει δημιουργήσει αποκλειστικά για τους συνεργαζόμενους διανομείς της.

Το αποτύπωμα στην εθνική οικονομία και την κοινωνία

Η δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα από το οικοσύστημα του efood έχει ευρύτερο αποτύπωμα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, το 2025 συνέβαλε με €1,8 δισ. στο ΑΕΠ της χώρας (0,73%), υποστήριξε 52.811 θέσεις εργασίας (1,28% της συνολικής απασχόλησης) και απέφερε φορολογική συνεισφορά €721,5 εκατ., που αντιστοιχεί στο 0,61% των συνολικών κρατικών εσόδων.