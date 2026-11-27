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Το αραβικό κόμμα Ra’am ετοιμάζεται να αναγνωρίσει την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με αναφορές στα εβραϊκά ΜΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου το Ra’am να συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραήλ, την οποία ετοιμάζει ο Γκάντι Άιζενκοτ.

Ο επικεφαλής του Ra’am, Μανσούρ Αμπάς θα χαρακτηρίσει την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση πιθανότατα σε συνέντευξη του στο ισραηλινό Κανάλι 12, η οποία θα μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου.

«Το βράδυ του Σαββάτου, η συνέντευξή μου με τη [δημοσιογράφο] Ντάνα Βάις θα μεταδοθεί στο δελτίο ειδήσεων του Καναλιού 12. Θα αναφερθώ στον προσδιορισμό της Χαμάς», δήλωσε ο Αμπάς. Πρόσθεσε ότι τα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν θα πρέπει: «να αναφέρονται μόνο στα λόγια μου κατά τη συνέντευξη, και όχι σε άλλα λόγια που μου αποδίδονται».

Ο Αμπάς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι επιθυμεί το κόμμα του να συμμετάσχει στον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν έχει αποκηρύξει επίσημα τη Χαμάς κάνει τόσο το στρατόπεδο του Νετανιάχου όσο και το στρατόπεδο του Άιζενκοτ να αποκλείουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία.

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