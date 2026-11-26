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Πυρετώδεις είναι οι διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο στο στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος παζαρεύει σκληρά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα υπουργεία στην νέα κυβέρνηση του Ισραήλ. Στόχος του Άιζενκοτ είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα να παρουσιαστεί και να ορκιστεί την επόμενη εβδομάδα, αν και εκφράζονται αμφιβολίες αν μπορεί να τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Μετά από διακοπή περίπου 24 ωρών το κόμμα Δημοκράτες του Γιαΐρ Γκολάν επέστρεψε στις διαπραγματεύσεις με το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ. Η διακοπή φέρεται να προέκυψε έπειτα από διαφωνία για τα υπουργεία που θα δοθούν στους Δημοκράτες.

Σύμφωνα με αναφορές στα ισραηλινά ΜΜΕ, ο Γκολάν είχε ζητήσει ένα από τα τρία νευραγλικά υπουργεία της κυβέρνησης, το υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Οικονομικών ή το υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο οι θέσεις αυτές προορίζονται για τα κόμματα του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και του Ναφτάλι Μπένετ. Τελικά φαίνεται ότι υπήρξε κάποιου είδους συμβιβασμός και ο Γκολάν συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις και διεκδικεί τα χαρτοφυλάκια της Δικαιοσύνης και της Παιδείας.

Πληροφορίες του Times of Israel ανέφεραν ότι ο Άιζενκοτ αναμένεται να προσφέρει στο κόμμα μόνο το χαρτοφυλάκιο της εθνικής ασφάλειας, το οποίο ο Γκολάν φέρεται να θεωρεί ότι είναι λίγο προκειμένου να εξασφαλιστεί η στήριξή του στην νέα κυβέρνηση.

Ο Γιαΐρ Γκολάν συνέντευξη με το Associated Press στο γραφείο του στην Κνεσέτ. 17 Ιανουαρίου 2022 AP

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού δικτύου Κανάλι 12, ο Άιζενκοτ μελετά ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα με 24 υπουργεία. Αυτό θα απαιτήσει συγχωνεύσεις υπουργείων και αρμοδιοτήτων.

Τα υπουργεία που βρίσκονται υπό εξέταση είναι:

Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστημών και Τεχνολογίας

Υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας και Προώθησης της Θέσης των Γυναικών

Υπουργείο Ιερουσαλήμ και Ισραηλινής Παράδοσης

Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.Υπουργείο Αποικισμού και Εθνικών Αποστολών

Υπουργείο Υποθέσεων της Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού

Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας αναμένεται να πάει στον ίδιο τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν. Το κόμμα, το οποίο έχει ως βάση Ισραηλινούς ψηφοφόρους που μιλούν ρωσικά, αναμένεται να πάρει και το Υπουργείο Ένταξης Μεταναστών.

Τα υπουργεία των Εξωτερικών και των Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες θα ανατεθούν στο «B’Yachad». Ο Ναφτάλι Μπένετ αναμένεται να αναλαμβάνει και το υπουργείο Οικονομικών και ο Γιαΐρ Λαπίντ τη θέση του επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας της χώρας, θέση την οποία είχε κατείχε και στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα ηγηθεί του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το Κανάλι 12 το κόμμα του Λίμπερμαν έχει εξασφαλίσει το πόστο. Ωστόσο άλλα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το Γιασάρ του Άιζενκοτ επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς ετοιμάζεται και μία κρατική έρευνα για τα αίτια του μακελειού της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα και Δημοκρατικοί φέρονται να έχουν βάλει στο μάτι το υπουργείο.

Τα υπουργεία Υγείας και Στέγασης προορίζονται για το υπερορθόδοξο κόμμα «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά», το οποίο έχει εγκαταλείψει το στρατόπεδο του Νετανιάχου. Παράλληλα στο υπερορθόδοξο κόμμα Shas υπολογίζεται να του δοθούν τα υπουργεία που κατείχε στην κυβέρνηση Νετανιάχου, δηλαδή τα υπουργεία Εσωτερικών και Θρησκευτικής Πίστης. Βέβαια για να συμμετέχουν τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα και να δώσουν τις απαραίτητες έδρες για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση θα απαιτηθεί να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Άιζενκοτ για τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

O Άβιγκντορ Λίμπερμαν AP

Ένα θαύμα περιμένει ο Νετανιάχου

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan, ο Νετανιάχου δήλωσε στους συνεργάτες του ότι δεν είναι αισιόδοξος ότι ο Άιζενκοτ θα αποτύχει στη συγκρότηση κυβέρνησης. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του κόμματος «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά», Γιάκοβ Άσερ, την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τους χαρεντί να κλείσουν θέση στο στρατόπεδο του Άιζενκοτ. Το Kan ανέφερε ότι συναντήθηκε και με έναν άλλο βουλευτή του κόμματος στην Κνέσετ.

«Δεν το βάζω κάτω ούτε για μια στιγμή, αλλά στην παρούσα κατάσταση, μόνο ένα θαύμα θα μας βοηθήσει», φέρεται να είπε ο Νετανιάχου σε συμμάχους του, σύμφωνα με τον Kan. Το δίκτυο ανέφερε ότι αργότερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου χαρακτήρισε την δήλωση «ψευδή είδηση». Πάντως τα κόμματα Γιασάρ και Λικούντ συνεχίζουν να διεξάγουν συνομιλίες για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί σημαντική πρόοδος.

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