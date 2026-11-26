Snapshot Snapshot powered by AI

Το ασθενοφόρο πέρναγε τυχαία από το σημείο , το σταμάτησαν περαστικοί και προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειεςΣοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογειων στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος των Αμπελοκηπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb από μαρτυρίες, μοτοσικλετιστής διέσχισε κάθετα την κεντρική λεωφόρο και συγκρούστηκε με ταξί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ο μοτοσικλετιστής επιχείρησε να κάνει αναστροφή στη λεωφόρο Μεσογείων.

Ο μοτοσικλετιστής έχει τραυματιστεί και έχοντας τις αισθήσεις του τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο περνούσε τυχαία από το σημείο, το σταμάτησαν περαστικοί και το πλήρωμά του, προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης